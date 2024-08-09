Руководитель Telia: на фоне общего роста цен, услуги связи подешевели

«Если рассматривать последние три года, то из-за высокой инфляции потребительские цены выросли на 36 процентов, в то время как цены на услуги связи фактически снизились. В последние годы в целом наблюдалось снижение цен на услуги связи. Однако в начале этого года произошел рост цен, так как компании в этой сфере были вынуждены повысить цены для покрытия своих расходов», - сказал руководитель Telia Eesti Хольгер Хальянд.