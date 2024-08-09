В июле значительное влияние на инфляцию оказали услуги связи, цены на которые выросли на 11 процентов в годовом исчислении. Телекоммуникационные компании утверждают, что в последние годы цены на услуги связи снижались, и необходимость инвестиций теперь вынуждает компании вновь повышать цены, пишет ERR.
Руководитель Telia: на фоне общего роста цен, услуги связи подешевели
«Если рассматривать последние три года, то из-за высокой инфляции потребительские цены выросли на 36 процентов, в то время как цены на услуги связи фактически снизились. В последние годы в целом наблюдалось снижение цен на услуги связи. Однако в начале этого года произошел рост цен, так как компании в этой сфере были вынуждены повысить цены для покрытия своих расходов», - сказал руководитель Telia Eesti Хольгер Хальянд.
Дивиденды, выплачиваемые Telia, в полтора раза превышают объем инвестиций.
В последние 12 месяцев Telia увеличила цены как на мобильный интернет, так и на домашние услуги.
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