Пт, 9.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

НЕВЕРОЯТНО, НО ПРАВДА Возможно, скоро наступит самое благоприятное время для покупки дачи

rus.postimees.ee
Copy
Фото: Shutterstock

Согласно статистике портала недвижимости City24.ee, количество предложений о продаже дач по сравнению с прошлым летом увеличилось на 49,5 процента.

Если в прошлом году на City24.ee покупателю дачи предлагалось на выбор от 230 и 300 объектов, то в последние месяцы количество объявлений значительно увеличилось и достигло 450.

При этом, по данным Земельного департамента, продажа дач в Эстонии остается на прошлогоднем уровне. Всего в июле было куплено 80 дач, самая дешевая сделка была заключена по цене 500 евро, а самая дорогая дача стоила 337 000 евро.

Если рост стоимости жизни еще больше увеличит количество предложений, это окажет давление на цены, и вскоре, возможно, наступит лучшее за последние годы время для покупки дачи.

В данный момент цены дач находятся в огромном диапазоне: от 10 000 евро до 1 100 000 евро. Более дешевые дачи обычно расположены в дачных кооперативах советской эпохи и нуждаются в ремонте. По цене выше полумиллиона евро можно найти построенные по индивидуальному проекту летние домики, которые обычно расположены в живописном месте и подходят для круглогодичного проживания.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх