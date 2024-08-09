8 августа в 12:23 спасатели получили сообщение о том, что в деревне Мююслери волости Ярвамаа при заготовке сена загорелся пресс-подборщик.
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ФОТО ⟩ Спасатели тушили пожар, начавшийся из-за сельскохозяйственной техники
Водителю удалось убрать пресс-подборщик с места пожара, поэтому трактор остался невредимым.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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