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ФОТО Спасатели тушили пожар, начавшийся из-за сельскохозяйственной техники

rus.postimees.ee
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8 августа в 12:23 спасатели получили сообщение о том, что в деревне Мююслери волости Ярвамаа при заготовке сена загорелся пресс-подборщик.

Водителю удалось убрать пресс-подборщик с места пожара, поэтому трактор остался невредимым.

Когда спасатели прибыли, оборудование для сбора сена уже полностью сгорело. Кроме того, огонь охватил около 100 квадратных метров поля и два рулона сена.

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