После начала полномасштабной войны России против Украины у Hansa Shipping, занимающейся рейсами в российские порты, резко выросла выручка и прибыль, а владельцам в прошлом году было выплачено в виде дивидендов 50 миллионов евро, сообщают «Деловые ведомости».
Владельцы эстонской судоходной компании, отправляющей суда в российские порты, получили 50 млн евро дивидендов
Если в 2021 году выручка компании, занимающейся фрахтованием судов, составляла 102 миллиона евро, то в 2022 году она уже приблизилась к 209 миллионам евро. Чистая прибыль выросла еще более стремительно: с 25 миллионов евро до 60 миллионов.
В прошлом году выручка снизилась до 187 миллионов евро, а чистая прибыль составила более 57 миллионов евро.
Суда компании в основном курсируют между европейскими портами, многие из них перевозят грузы в Россию и обратно на запад, но, как заверяет руководство предприятия, с начала 2022 года у Hansa Shipping больше нет российских клиентов.
Подробнее читайте на портале dv.ee.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.