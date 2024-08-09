Владельцы эстонской судоходной компании, отправляющей суда в российские порты, получили 50 млн евро дивидендов

Если в 2021 году выручка компании, занимающейся фрахтованием судов, составляла 102 миллиона евро, то в 2022 году она уже приблизилась к 209 миллионам евро. Чистая прибыль выросла еще более стремительно: с 25 миллионов евро до 60 миллионов.

В прошлом году выручка снизилась до 187 миллионов евро, а чистая прибыль составила более 57 миллионов евро.

Суда компании в основном курсируют между европейскими портами, многие из них перевозят грузы в Россию и обратно на запад, но, как заверяет руководство предприятия, с начала 2022 года у Hansa Shipping больше нет российских клиентов.

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