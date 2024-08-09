Каждый выпуск подкаста «Мягко говоря» ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская поднимают очередной вопрос, связанный с темой феминизма в эстонском обществе. Гостья восьмого эпизода - детский хирург и йогатерапевт Юлия Бергарт.
Продлевает ли йога жизнь и зачем потеть 30 минут в день? Рассказывает хирург и йогатерапевт Юлия Бергарт
Несмотря на растущую популярность йога-терапевтических практик, знания многих людей по этому вопросу остаются на уровне «ну, зарядка» или «зачем стоять на голове?»
По словам Юлии, она с раннего возраста знала, что хочет стать врачом. Свой выбор она сделала уже в 17 лет, поступив на медико-профилактический факультет. Однако тяга к «большой медицине» взяла верх, и спустя 15 лет Юлия стала детским хирургом. Может ли медицина соседствовать с практиками, которые на первый взгляд кажутся такими далекими от научных?
Юлия: Исследования показали, что боли в спине зачастую не связаны с тем, как наш позвоночник чувствует себя органически - есть ли там протрузии, есть ли там грыжи... На самом деле, в 90% случаев боли в спине связаны с психо-эмоциональным состоянием. И это научные исследования. На большой выборке людей. И поэтому йога способна повлиять как раз на этот аспект. Не только на тело, но на состояние ума, на наш эмоциональный фон. Плюс, йога очень сильно влияет на нашу эмоциональную лабильность. Насколько мы стрессоустойчивы.
Меня часто спрашивают, что я думаю про психосоматику. Но давайте определимся, что такое психосоматика. Я понимаю, как развиваются болезни и почему стресс может повлиять на развитие болезней. Но это не какая-то эзотерика - вчера поругалась с мамой, сегодня заболело под лопаткой, а у этого есть определенный механизм, который можно потрогать, увидеть. В организме это все - определенная цепочка реакций.
Также в этом выпуске:
- Как Юлия оказалась в Эстонии?
- Выучить испанский за три месяца и поехать в миссию в Гватемалу? Легко!
- В чем разница между йогой и йогатерапией?
- Сколько в том, чем Юлия занимается, мистики?
- Как часто надо заниматься йогой, чтобы не болеть?
- Допустим, среднестатистический житель Эстонии - офисный работник, который периодически занимается физической активностью, но что, если при этом он плохо питается?
Подкаст «Мягко говоря»
Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).
Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные вопросы, о которых идет речь в подкасте, будут преподноситься так, чтобы спровоцировать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.
Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте музыкальной дорожки под названием Coffee for dinner.