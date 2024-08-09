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«Увеличит время ожидания»: Россия комментирует решение Эстонии ввести полный таможенный контроль на границе

rus.postimees.ee
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Российская таможня. Иллюстративное фото.
Российская таможня. Иллюстративное фото. Фото: Postimees

Введение с 8 августа полного таможенного контроля на границе Эстонии с Россией может увеличить время ожидания на границе, но количество лиц ее пересекающих, не изменится, утверждают в российской таможне.

Федеральная таможенная служба России (ФТС) прокомментировала введение правительством Эстонии полного таможенного контроля для лиц и грузов, которые следуют в Россию. Российские таможенники напомнили, что в настоящее время продолжают свою работу многосторонние автомобильные пункты пропуска «Куничина гора» (Койдула) и «Шумилкино» (Лухамаа), а также железнодорожный пункт пропуска «Печоры-Псковские».

«На данный момент спрогнозировать трафик в этих пунктах пропуска после введения Эстонией полного таможенного контроля затруднительно», - отметили в ФТС.

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