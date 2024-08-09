«Увеличит время ожидания»: Россия комментирует решение Эстонии ввести полный таможенный контроль на границе

Федеральная таможенная служба России (ФТС) прокомментировала введение правительством Эстонии полного таможенного контроля для лиц и грузов, которые следуют в Россию. Российские таможенники напомнили, что в настоящее время продолжают свою работу многосторонние автомобильные пункты пропуска «Куничина гора» (Койдула) и «Шумилкино» (Лухамаа), а также железнодорожный пункт пропуска «Печоры-Псковские».