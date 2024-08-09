По данным Департамента статистики, в июне 2024 года экспорт товаров по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 14%, импорт — на 11%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на около 1,4 миллиарда евро и импортировано на около 1,6 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 268 миллионов евро, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее.
Эстонский экспорт значительно сократился
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в первом полугодии в текущих ценах товаров было экспортировано почти на 8,6 миллиарда евро и импортировано на почти 10,2 миллиарда евро.
«В первом полугодии экспорт товаров сократился на 11%, импорт – на 7%. На снижение экспорта в июне и во всем первом полугодии больше всего повлияло снижение экспорта минеральной продукции, механических машин и транспортных средств», – добавила Леппметс.
Из товаров в июне больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), транспортные средства (10%), а также древесину и изделия из древесины (10%). В годовом сравнении более всего сократился экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 59 миллионов евро т.е. 33%) и механических машин (на 46 миллионов евро т.е. 28%).
«Экспорт товаров эстонского происхождения за год сократился на 11%. В годовом сравнении доля товаров эстонского происхождения в общем объеме экспорта выросла на 2 процентных пункта, и в июне этого года составила 65% от общего объема экспорта», – сказала она.
Основными партнерами по экспорту в июне были Финляндия (15% от общего объема экспорта), Латвия (14%) и Швеция (10%). В Финляндию и Швецию больше всего экспортировали электрооборудование, а в Латвию — минеральную продукцию.
По сравнению с прошлым годом экспорт товаров больше всего сократился в Финляндию (на 44 миллиона евро, т.е. на 18%), Сингапур (на 36 миллионов евро, т.е. на 98%), Великобританию (на 33 миллиона евро, т.е. на 53%) и Россию (на 31 миллион евро, т.е. на 50%).
Аналитик пояснила, что наиболее импортируемыми товарами в июне были сельскохозяйственная продукция и продукты питания (14% от общего объема импорта), электрооборудование (13%) и транспортные средства (13%). В сравнении с прошлым годом более всего сократился импорт в Эстонию транспортных средств (на 60 миллионов евро, т.е. на 22%), механических машин (на 46 миллионов евро, т.е. на 24%), а также металла и изделий из металла (на 28 миллионов евро, т.е. на 17%). Больше всего, а именно на 12 миллионов евро (6%), увеличился импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
В июне больше всего товаров импортировали из Финляндии (14% от общего объема импорта), Литвы (11%) и Германии (10%). Из Финляндии и Литвы больше всего импортировали минеральную продукцию, а из Германии — транспортные средства. Импорт товаров сократился более всего из Финляндии (на 60 миллионов евро, т.е. на 20%) и Германии (на 55 миллионов евро, т.е. на 24%), а увеличился из США (на 23 миллиона евро, или чуть более чем в два раза).
Начиная с января 2024 года оценки данных по импорту задним числом частично заменены детальными данными, полученными из других стран. В обновленном виде данные были впервые опубликованы в базе данных 10 июня 2024. Подробнее об изменениях можно прочесть здесь.
Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.