Эстонский экспорт значительно сократился

Аналитик пояснила, что наиболее импортируемыми товарами в июне были сельскохозяйственная продукция и продукты питания (14% от общего объема импорта), электрооборудование (13%) и транспортные средства (13%). В сравнении с прошлым годом более всего сократился импорт в Эстонию транспортных средств (на 60 миллионов евро, т.е. на 22%), механических машин (на 46 миллионов евро, т.е. на 24%), а также металла и изделий из металла (на 28 миллионов евро, т.е. на 17%). Больше всего, а именно на 12 миллионов евро (6%), увеличился импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

В июне больше всего товаров импортировали из Финляндии (14% от общего объема импорта), Литвы (11%) и Германии (10%). Из Финляндии и Литвы больше всего импортировали минеральную продукцию, а из Германии — транспортные средства. Импорт товаров сократился более всего из Финляндии (на 60 миллионов евро, т.е. на 20%) и Германии (на 55 миллионов евро, т.е. на 24%), а увеличился из США (на 23 миллиона евро, или чуть более чем в два раза).

Начиная с января 2024 года оценки данных по импорту задним числом частично заменены детальными данными, полученными из других стран. В обновленном виде данные были впервые опубликованы в базе данных 10 июня 2024. Подробнее об изменениях можно прочесть здесь.

Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.