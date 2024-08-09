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Эстонский экспорт значительно сократился

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Экспорт сокращается.
Экспорт сокращается. Фото: Eero Vabamägi

По данным Департамента статистики, в июне 2024 года экспорт товаров по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 14%, импорт — на 11%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на около 1,4 миллиарда евро и импортировано на около 1,6 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 268 миллионов евро, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее.

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в первом полугодии в текущих ценах товаров было экспортировано почти на 8,6 миллиарда евро и импортировано на почти 10,2 миллиарда евро.

«В первом полугодии экспорт товаров сократился на 11%, импорт – на 7%. На снижение экспорта в июне и во всем первом полугодии больше всего повлияло снижение экспорта минеральной продукции, механических машин и транспортных средств», – добавила Леппметс.

Из товаров в июне больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), транспортные средства (10%), а также древесину и изделия из древесины (10%). В годовом сравнении более всего сократился экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 59 миллионов евро т.е. 33%) и механических машин (на 46 миллионов евро т.е. 28%).

«Экспорт товаров эстонского происхождения за год сократился на 11%. В годовом сравнении доля товаров эстонского происхождения в общем объеме экспорта выросла на 2 процентных пункта, и в июне этого года составила 65% от общего объема экспорта», – сказала она.

Основными партнерами по экспорту в июне были Финляндия (15% от общего объема экспорта), Латвия (14%) и Швеция (10%). В Финляндию и Швецию больше всего экспортировали электрооборудование, а в Латвию — минеральную продукцию.

По сравнению с прошлым годом экспорт товаров больше всего сократился в Финляндию (на 44 миллиона евро, т.е. на 18%), Сингапур (на 36 миллионов евро, т.е. на 98%), Великобританию (на 33 миллиона евро, т.е. на 53%) и Россию (на 31 миллион евро, т.е. на 50%).

Аналитик пояснила, что наиболее импортируемыми товарами в июне были сельскохозяйственная продукция и продукты питания (14% от общего объема импорта), электрооборудование (13%) и транспортные средства (13%). В сравнении с прошлым годом более всего сократился импорт в Эстонию транспортных средств (на 60 миллионов евро, т.е. на 22%), механических машин (на 46 миллионов евро, т.е. на 24%), а также металла и изделий из металла (на 28 миллионов евро, т.е. на 17%). Больше всего, а именно на 12 миллионов евро (6%), увеличился импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

В июне больше всего товаров импортировали из Финляндии (14% от общего объема импорта), Литвы (11%) и Германии (10%). Из Финляндии и Литвы больше всего импортировали минеральную продукцию, а из Германии — транспортные средства. Импорт товаров сократился более всего из Финляндии (на 60 миллионов евро, т.е. на 20%) и Германии (на 55 миллионов евро, т.е. на 24%), а увеличился из США (на 23 миллиона евро, или чуть более чем в два раза).

Начиная с января 2024 года оценки данных по импорту задним числом частично заменены детальными данными, полученными из других стран. В обновленном виде данные были впервые опубликованы в базе данных 10 июня 2024. Подробнее об изменениях можно прочесть здесь.

Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.

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