Железнодорожный проект Rail Baltica сошел с рельсов в 2013-2014 годах, когда создавалось альтернативное решение, которое не появляется в важнейших проектных документах, следует из слов председателя парламентской следственной комиссии Rail Baltica Андриса Кулбергса («Объединенный список»), сказанных в передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама», пишет rus.tvnet.lv.
Комиссия: проект Rail Baltica сошел с рельсов еще десять лет назад
Комиссия пришла к выводу, что Сейм не дал мандат проекту в нынешнем объеме.
На сегодняшний день комиссия провела шесть заседаний. Кулбергс сказал, что одной из главных ее целей было идентифицировать момент, когда этот поезд фундаментально сошел с рельсов.
Сейчас видно, что эта фаза - 2013 и 2014 годы. Он пояснил, что в важнейших проектных договорах, например, в акционерном договоре, заключенном в 2014 году, фигурирует исследование в странах Балтии, проведенное в 2011 году. Этот и еще несколько документов Сейм ратифицировал в 2017 году, пояснил политик.
«Это была упрощенная линия основной трассы, как соединят страны Балтии и их столицы с помощью железной дорогой Rail Baltica. Мы видим, что Рига соединяется как одна ветка к Рижскому железнодорожному вокзалу и обратно. То есть упрощенный проект, по базе которого была заложена оценка затрат в 1,2 миллиарда евро», - пояснил он.
Несмотря на это, произошли изменения, и в 2016 году в правительство поступило совсем другое предложение, заключила комиссия. Оно возникло в 2013 году по альтернативной оценке, закупленной на аутсорсинге за четыре миллиона евро.
По словам Кулбергса, здесь возникла так называемая «рижская петля», где задействован Рижский аэропорт и другие пункты, строительство которых сейчас в столице можно увидеть начатым, но не завершенным.
«Возникла эта дорогая, люксовая идея "рижского узла", которая, конечно, красивая, удобная, комфортная, но вопрос - была ли она подтверждена изначально. Нет, она не была подтверждена, как мы видим по документам. Сейм не дал мандат на такое решение», - сказал он, добавив, что в правительство такой документ попал без финансовой оценки, оценки влияния такого варианта.
Кулбергс спросил, кто принес эту «петлю» в Кабинет министров, почему мы начали со строительства этих пунктов. Он признал, что причастные лица установлены. Привлечена прокуратура, которой предстоит оценить эти решения и действия.
По словам политика, хотя Минфин и министр финансов говорят, что ведомство не было в курсе, рассекретив различные документы, мы видим, что в 2013 году и также в 2016 году свидетельства в Кабинет министров пришли. Якобы были указания думать о вопросе финансирования, о том, что при выборе строительства «петли» мы придем к тому, что проект очень подорожает.
«Эти изменения, прихоти или люксовые вещи, которые добавлял каждый политик, чиновник или специалист, не оценивались - не оценивалось, что это будет означать для затрат на строительство и затрат на использование», - сказал Кулбергс, добавив, что возник эффект снежного шара.
То есть проект оброс очень многими опциями, как автомобиль, который настроен, дополнен оконными подъемниками, кондиционером, навигацией и прочими вещами, хотя спонсор сказал, что будет финансировать только основную комплектацию, а не эти опции.
Глава комиссии также выразил удивление, что в проекте в качестве основных лиц задействованы и лица без образования в такой сфере, без прежнего опыта, без какого-либо опыта управления проектами.
Кроме того, проект не сравнивался с другими похожими, например, с проектами из Польши, Испании.
«Никто не смотрел на проект в общем», - отметил Кулбергс.
Как сообщалось, 13 июня этого года по предложению 34 депутатов Сейм принял решение создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок, допущенных в ходе реализации Rail Baltica. Срок работы комиссии составляет шесть месяцев.
По данным последнего анализа, общие затраты на строительство железнодорожной линии в странах Балтии могут достичь 23,8 млрд евро, затраты первой фазы проекта могут составить 15,3 млрд евро, из них 6,4 млрд евро в Латвии. В предыдущем анализе, проведенном в 2017 году, предполагалось, что общая стоимость проекта составит 5,8 миллиарда евро.
В Латвии строительство основной линии Rail Baltica планируют начать в 2024 году.