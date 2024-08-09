Комиссия: проект Rail Baltica сошел с рельсов еще десять лет назад

Комиссия пришла к выводу, что Сейм не дал мандат проекту в нынешнем объеме.

На сегодняшний день комиссия провела шесть заседаний. Кулбергс сказал, что одной из главных ее целей было идентифицировать момент, когда этот поезд фундаментально сошел с рельсов.

Сейчас видно, что эта фаза - 2013 и 2014 годы. Он пояснил, что в важнейших проектных договорах, например, в акционерном договоре, заключенном в 2014 году, фигурирует исследование в странах Балтии, проведенное в 2011 году. Этот и еще несколько документов Сейм ратифицировал в 2017 году, пояснил политик.

«Это была упрощенная линия основной трассы, как соединят страны Балтии и их столицы с помощью железной дорогой Rail Baltica. Мы видим, что Рига соединяется как одна ветка к Рижскому железнодорожному вокзалу и обратно. То есть упрощенный проект, по базе которого была заложена оценка затрат в 1,2 миллиарда евро», - пояснил он.

Несмотря на это, произошли изменения, и в 2016 году в правительство поступило совсем другое предложение, заключила комиссия. Оно возникло в 2013 году по альтернативной оценке, закупленной на аутсорсинге за четыре миллиона евро.

По словам Кулбергса, здесь возникла так называемая «рижская петля», где задействован Рижский аэропорт и другие пункты, строительство которых сейчас в столице можно увидеть начатым, но не завершенным.