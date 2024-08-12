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Учителям международных школ значительно упростили правила перехода, но успеют ли они сдать экзамен?

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Учитель на уроке. Иллюстративное фото.
Учитель на уроке. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В конце июля стало известно, что с 1 сентября 2026 года учителя, работающие по международной программе, должны владеть эстонским языком на уровне B1, до этого времени у этих работников будет возможность повысить свой уровень владения эстонским языком до требуемого. Rus.Postimees решил выяснить, довольны ли международные школы результатами переговоров и считают ли знание эстонского языка необходимым.

В настоящее время для учителей, работающих по международной программе и проработавших в Эстонии не менее пяти лет, действует требование владения эстонским языком на уровне B2. В министерстве отметили, что такой высокий уровень не требуется для выполнения их рабочих обязанностей, но определенное знание эстонского языка все же необходимо.

Для учителей международных школ будет установлено требование владения эстонским языком на уровне B1, как это сейчас требуется от академических работников вузов, преподающих на других языках, кроме эстонского.

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