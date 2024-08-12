В конце июля стало известно, что с 1 сентября 2026 года учителя, работающие по международной программе, должны владеть эстонским языком на уровне B1, до этого времени у этих работников будет возможность повысить свой уровень владения эстонским языком до требуемого. Rus.Postimees решил выяснить, довольны ли международные школы результатами переговоров и считают ли знание эстонского языка необходимым.
Для подписчиков
Учителям международных школ значительно упростили правила перехода, но успеют ли они сдать экзамен?
В настоящее время для учителей, работающих по международной программе и проработавших в Эстонии не менее пяти лет, действует требование владения эстонским языком на уровне B2. В министерстве отметили, что такой высокий уровень не требуется для выполнения их рабочих обязанностей, но определенное знание эстонского языка все же необходимо.