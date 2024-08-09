Пт, 9.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Рейд властей в Ида-Вирумаа выявил серьезные нарушения

rus.postimees.ee
Copy
Полицейские автобусы.
Полицейские автобусы. Фото: Taavi Sepp

В ходе совместного рейда в Ида-Вирумаа Транспортный департамент и Департамент полиции и погранохраны проверили линию перевозок специального назначения. В ходе проверки девяти транспортных средств, перевозящих рабочих, в восьми случаях были выявлены нарушения, сообщает Rus.ERR.

В ходе рейда проверялось наличие необходимой документации, действующих лицензий и соответствие водителей требуемой квалификации.

Кроме того, проверялось соблюдение требований к рабочему времени и времени отдыха водителей, а также техническое состояние транспортных средств.

Были выявлены различные проблемы: неисправные ремни безопасности в автобусах, треснувшие лобовые стекла, ненадлежащее использование тахографов.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх