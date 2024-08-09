В ходе совместного рейда в Ида-Вирумаа Транспортный департамент и Департамент полиции и погранохраны проверили линию перевозок специального назначения. В ходе проверки девяти транспортных средств, перевозящих рабочих, в восьми случаях были выявлены нарушения, сообщает Rus.ERR.
Рейд властей в Ида-Вирумаа выявил серьезные нарушения
В ходе рейда проверялось наличие необходимой документации, действующих лицензий и соответствие водителей требуемой квалификации.
Кроме того, проверялось соблюдение требований к рабочему времени и времени отдыха водителей, а также техническое состояние транспортных средств.
Были выявлены различные проблемы: неисправные ремни безопасности в автобусах, треснувшие лобовые стекла, ненадлежащее использование тахографов.
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