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Горевший в поле комбайн залили несколькими тоннами воды

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В поле горел комбайн.
В поле горел комбайн. Фото: Kenno Soo

В четверг в 19:37 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поле в деревне Навести волости Пыхья-Сакала загорелся комбайн.

К моменту прибытия спасателей рабочие уже смогли потушить пожар. Спасатели облили раскаленные части комбайна парой тонн воды.

Судя по всему, возгорание началось из-за неисправных тормозов. Точные обстоятельства еще выясняются.

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