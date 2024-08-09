В четверг в 19:37 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поле в деревне Навести волости Пыхья-Сакала загорелся комбайн.
Горевший в поле комбайн залили несколькими тоннами воды
К моменту прибытия спасателей рабочие уже смогли потушить пожар. Спасатели облили раскаленные части комбайна парой тонн воды.
Судя по всему, возгорание началось из-за неисправных тормозов. Точные обстоятельства еще выясняются.
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