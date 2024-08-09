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Фото и видео Колонна армии России разбита в Курской области

rus.postimees.ee
Обновлено 9 августа 2024, 13:23
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа заверял Путина, что войска ВСУ в Курской области будут отброшены к государственной границе. Спустя две суток зона боевых действий на территории России только расширилась.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа заверял Путина, что войска ВСУ в Курской области будут отброшены к государственной границе. Спустя две суток зона боевых действий на территории России только расширилась. Фото: AP / Scanpix

Часть соединений российской армии, прибывших в Курскую область для противодействия ВСУ, уничтожены на марше. Telegram-каналы публикуют видеозаписи очевидцев, которые зафиксировали последствия ночного удара по колонне ВС РФ в этом приграничном с Украиной регионе России. Тем временем части ВСУ уже в 50 километрах от Курска.

«Вот она, колонна. Уже огня нет. Уже только дымится. Вот, что осталось… Блин… Сколько пацанов! Ё-мое… Ребята внутри…», - говорит за кадром водитель, который едет мимо военных грузовиков, часть из которых сожжена, а в некоторых видны десятки трупов.

Разбитая в ночь на 9 августа колонна российской армии, Курская область, РФ.
Разбитая в ночь на 9 августа колонна российской армии, Курская область, РФ. Фото: Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"
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