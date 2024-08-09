Часть соединений российской армии, прибывших в Курскую область для противодействия ВСУ, уничтожены на марше. Telegram-каналы публикуют видеозаписи очевидцев, которые зафиксировали последствия ночного удара по колонне ВС РФ в этом приграничном с Украиной регионе России. Тем временем части ВСУ уже в 50 километрах от Курска.
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Фото и видео ⟩ Колонна армии России разбита в Курской области
«Вот она, колонна. Уже огня нет. Уже только дымится. Вот, что осталось… Блин… Сколько пацанов! Ё-мое… Ребята внутри…», - говорит за кадром водитель, который едет мимо военных грузовиков, часть из которых сожжена, а в некоторых видны десятки трупов.
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