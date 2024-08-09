«Вот она, колонна. Уже огня нет. Уже только дымится. Вот, что осталось… Блин… Сколько пацанов! Ё-мое… Ребята внутри…», - говорит за кадром водитель, который едет мимо военных грузовиков, часть из которых сожжена, а в некоторых видны десятки трупов.