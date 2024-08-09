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Видели его? Полиция разыскивает 14-летнего юношу

Rus.Postimees
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14-летний Димитрий.
14-летний Димитрий. Фото: Lõuna prefektuur

Полиция просит помощи в поиске 14-летнего Димитрия, которого в последний раз видели 6 августа в центре Тарту.

Рост пропавшего - 160 см, у него круглое лицо. У Димитрия светло-каштановые волосы, которые коротко выстрижены по бокам. Он был одет в голубую ветровку Kappa с капюшоном, сероватые бриджи, белые носки и белые баскетбольные кроссовки Adidas. У подростка не было с собой телефона.

Пропавший Димитрий.
Пропавший Димитрий. Фото: Lõuna prefektuur

Полиция просит всех, кто видел изображенного на фотографии юношу или знает, где он находится, звонить по телефону 112.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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