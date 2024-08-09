Полиция просит помощи в поиске 14-летнего Димитрия, которого в последний раз видели 6 августа в центре Тарту.
Видели его? Полиция разыскивает 14-летнего юношу
Рост пропавшего - 160 см, у него круглое лицо. У Димитрия светло-каштановые волосы, которые коротко выстрижены по бокам. Он был одет в голубую ветровку Kappa с капюшоном, сероватые бриджи, белые носки и белые баскетбольные кроссовки Adidas. У подростка не было с собой телефона.
Полиция просит всех, кто видел изображенного на фотографии юношу или знает, где он находится, звонить по телефону 112.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.