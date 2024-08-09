Видели его? Полиция разыскивает 14-летнего юношу

Рост пропавшего - 160 см, у него круглое лицо. У Димитрия светло-каштановые волосы, которые коротко выстрижены по бокам. Он был одет в голубую ветровку Kappa с капюшоном, сероватые бриджи, белые носки и белые баскетбольные кроссовки Adidas. У подростка не было с собой телефона.