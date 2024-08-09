Эксперт: почему энергетический класс нового дома может снизиться после заселения

«Зданиям присваиваются энергетические маркировки от A до G. Энергетический рейтинг дает покупателям жилья и банку возможность оценить качество строительства, современности и экологичности здания. Высокий энергетический рейтинг является важным фактором продажи: чем выше энергетический рейтинг, тем выгоднее стоимость и условия финансирования со стороны банка», - говорит Ребане.

В то же время, по его словам, после покупки дома первоначальный энергетический рейтинг может не сохраниться.

«Как правило, когда застройщик продает новую недвижимость, дом еще не достроен и не заселен, по крайней мере, в течение года. Это означает, что энергетический класс рассчитывается на основе идеальных затрат на потребление, а фактическое потребление неизвестно. Потребительские привычки людей меняются, и если есть большая разница по сравнению с первоначальными расчетами энергетического класса, то фактическая энергетическая маркировка может быть совсем другой», - сказал он.

Ребане объяснил, что рассчитанный сертификат энергоэффективности действителен в течение двух лет после получения разрешения на эксплуатацию здания. После этого можно заказать сертификат энергоэффективности, основанный на фактическом потреблении здания, который действителен в течение десяти лет.

Энергетический класс также играет роль в цене продажи квартиры. Например, многоквартирные дома энергетического класса A в Эстонии примерно на пять процентов, а класса B – на три процента дороже, чем дома с маркировкой C и D.

Однако если речь идет об уже существующих домах и их модернизации, то, по словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic, для этого обычно требуется полная реконструкция.

Например, в случае модернизации старых панельных домов реновация уже означает замену всей системы отопления и вентиляции, обновление фасада и кровли, а также установку солнечных батарей.

«Однако реновация многоквартирных домов осуществляется в основном при поддержке программы субсидирования фонда KredEx и обычно направлена не только на повышение энергетического класса, но и на модернизацию, улучшение внешнего вида и экономию энергозатрат. Повышение энергетического класса – это лишь один из сопутствующих эффектов, хотя и очень важный», – добавил Ребане.