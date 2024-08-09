Харьюский уездный суд в понедельник объявил о банкротстве продавца бытовой техники Expert Eesti, пишет dv.ee.
Известный продавец бытовой техники объявлен банкротом
В июне банкротный управляющий Expert Eesti Индрек Лепсоо рассказал Äripäev, что компания сама подала заявление о банкротстве. На сегодняшний день Expert Eesti задолжала государству 448 253 евро.
По состоянию на второй квартал в компании работало 24 человека - год назад численность сотрудников составляла 60 человек.
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