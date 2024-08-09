Известный продавец бытовой техники объявлен банкротом

В июне банкротный управляющий Expert Eesti Индрек Лепсоо рассказал Äripäev, что компания сама подала заявление о банкротстве. На сегодняшний день Expert Eesti задолжала государству 448 253 евро.

По состоянию на второй квартал в компании работало 24 человека - год назад численность сотрудников составляла 60 человек.