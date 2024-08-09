Еще одна попытка не допустить обострения конфликта: Катар, Египет и США зовут Израиль и ХАМАС за стол переговоров

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что израильская делегация отправится на переговоры 15 августа.

«В соответствии с предложением США и посредников, 15 августа Израиль направит делегацию переговорщиков в место, которое будет определено, для окончательного согласования деталей и реализации рамочного соглашения», - говорится в заявлении.

Представители ХАМАС пока не давали комментариев.

Получится ли договориться?

Международные посредники в переговорах вот уже несколько месяцев безуспешно пытаются заставить стороны договориться.

Есть несколько принципиальных вопросов, по которым позиции ХАМАС и израильского руководства принципиально расходятся. В частности, радикальная группировка не раз заявляла, что они добиваются полного прекращения израильской военной кампании, а не временного перемирия.

Израиль со своей стороны до последнего соглашался лишь на временное прекращение огня и не отказывался от своей главной цели - уничтожения ХАМАС.

Против новой попытки договориться с ХАМАС уже выступил крайне правый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

«Еще не пришло время для опасной ловушки, в которой «посредники» диктуют нам «формулу» и навязывают соглашение о капитуляции, которое выльется в кровь, пролитую нами в самой справедливой войне, которую мы ведем», - написал он на сайте X.

Он также заявил, что достижение пока еще гипотетической сделки с ХАМАС «ослабит сдерживающие силы Израиля и его имидж на Ближнем Востоке [и] представит его как слабое государство-покровителя».