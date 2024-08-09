В попытке не допустить кровавого обострения конфликта на Ближнем Востоке власти Катара, Египта и США призвали Израиль и палестинскую группировку ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, захваченных в ходе нападения 7 октября прошлого года, пишет Би-би-си.
Еще одна попытка не допустить обострения конфликта: Катар, Египет и США зовут Израиль и ХАМАС за стол переговоров
Сторонам предлагается встретиться 15 августа на нейтральной территории в Катаре или Египте.
«Мы призвали стороны к срочному возобновлению переговоров 15 августа в Дохе или Каире, чтобы устранить все оставшиеся пробелы и начать выполнение соглашения без каких-либо задержек», - говорится в совместном заявлении.
Возобновление переговоров - попытка снизить напряженность в регионе и избежать эскалации после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.
Возобновление переговоров - попытка снизить напряженность в регионе и избежать эскалации после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.
Власти Ирана и ливанская «Хезболла» обещали возмездие Израилю, который свою причастность к смерти Хании не признавал.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе обратился с прямым призывом к Ирану и Израилю избегать эскалации на Ближнем Востоке.
Американские СМИ сообщали, что в Белом доме были в ярости после убийства Хании, считая, что оно может сорвать переговоры о перемирии в Газе, в которых наметился прогресс.
«Три наших команды неустанно работали в течение многих месяцев, чтобы выработать рамочное соглашение, которое теперь лежит на столе, - говорится в совместном заявлении США, Катара и Египта. - Осталось только завершить детали его реализации. Это соглашение основано на принципах, изложенных президентом Байденом 31 мая 2024 года и одобренных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН».
«Нельзя больше терять время и оправдывать дальнейшие задержки. Настало время освободить заложников, начать прекращение огня и реализовать это соглашение».
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что израильская делегация отправится на переговоры 15 августа.
«В соответствии с предложением США и посредников, 15 августа Израиль направит делегацию переговорщиков в место, которое будет определено, для окончательного согласования деталей и реализации рамочного соглашения», - говорится в заявлении.
Представители ХАМАС пока не давали комментариев.
Получится ли договориться?
Международные посредники в переговорах вот уже несколько месяцев безуспешно пытаются заставить стороны договориться.
Есть несколько принципиальных вопросов, по которым позиции ХАМАС и израильского руководства принципиально расходятся. В частности, радикальная группировка не раз заявляла, что они добиваются полного прекращения израильской военной кампании, а не временного перемирия.
Израиль со своей стороны до последнего соглашался лишь на временное прекращение огня и не отказывался от своей главной цели - уничтожения ХАМАС.
Против новой попытки договориться с ХАМАС уже выступил крайне правый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.
«Еще не пришло время для опасной ловушки, в которой «посредники» диктуют нам «формулу» и навязывают соглашение о капитуляции, которое выльется в кровь, пролитую нами в самой справедливой войне, которую мы ведем», - написал он на сайте X.
Он также заявил, что достижение пока еще гипотетической сделки с ХАМАС «ослабит сдерживающие силы Израиля и его имидж на Ближнем Востоке [и] представит его как слабое государство-покровителя».
Смотрич призвал премьер-министра Нетаньяху не отступать «ни на дюйм» от своих «красных линий» на переговорах, которые, как сообщается, были основным камнем преткновения, не позволившим достичь соглашения во время последних переговоров в середине июля.
Добиться заключения сделки и о перемирии и не допустить разрастания конфликта в региональный будет непросто, особенно после убийства Хании, признают ближневосточные и американские посредники.
«Встреча 15 августа - за 4 дня до DNC (Демократическая национальная конвенция в США) на фоне потенциальной эскалации с Ираном, Израилем и "Хезболлой" - чтобы попытаться закончить войну в Газе и упредить региональную. Байден торопится. А Нетаньяху и Синвар»? - задается вопросом в сети X старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, специализирующийся на внешней политике США Аарон Дэвид Миллер.
Сменившего Ханию нового главу политбюро Яхья Синвара называют жестоким, радикальным и крайне несговорчивым лидером.
Именно он, как считают израильские власти, является главным организатором беспрецедентного нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло более 1200 человек, а 251 израильтянин был взят в заложники.
Как пишут арабские СМИ, Синвар занял бескомпромиссную позицию по поводу условий соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
По сообщениям телеканала Sky News Arabia TV, вскоре после своего назначения Яхья Синвар вступил в контакт с египетскими посредниками, чтобы передать им свои условия мирной сделки, включающие полный уход Израиля из Газы и освобождение высокопоставленных палестинских заключенных.
Синвар также якобы заявил египетским переговорщикам, что он выступает категорически против того, чтобы Палестинская администрация (ПА) получила контроль над Газой после войны.
Невозможно предсказать и действия «Хезболлы», которая клянется отомстить не только за смерть лидера ХАМАС, но и за своего командира Фуада Шукра, убитого в Бейруте.
Издание Politico накануне писало со ссылкой на источники, что Иран, возможно, пересмотрел свои планы, а телекомпания CNN сообщала, что «Хезболла» может нанести удар по Израилю независимо от позиции Тегерана.