Поехала бы я в эту больницу? Наш регион в целом обслуживает Тартуская клиника, в Тарту разве только ожогового центра нет. Но если направят в Таллинне и у нас этой услуги нет, конечно, поедешь куда угодно, хоть в Буркина-Фасо. Разумно ли сейчас инвестировать в строительство больницы? Если деньги есть, пусть инвестируют.

Татьяна

пенсионерка, 65 лет

Татьяна. Фото: Илья Смирнов

Сейчас совсем нелегко попасть к специалисту. Я много лет назад работала в регистратуре детской поликлиники, тогда попасть к любому специалисту было просто, врачи по сто вызовов обслуживали, приходили на дом, а сейчас больного ребенка надо в больницу тащить или лечат по телефону, но разве это лечение?

Я к глазному десять месяцев ждала номерка. Сейчас врачей мало, очереди сумасшедшие. У внучки есть нюансы со здоровьем, нужных специалистов у нас нет. Мы ждем очереди уже два года, чтобы ей сделать полное обследование. А чтобы идти в платные клиники, нужны большие деньги.

Да, больница в Таллинне нужна. К специалисту мы бы и туда поехали.

Диана

домохозяйка, молодая мама, 23 года

Диана. Фото: Илья Смирнов

У нас недостаточно специалистов. Например, ради детского зубного врача нам надо ездить в Тарту, поскольку нет специалистов, которые были бы обучены общаться с детьми. А в Тарту прекрасные врачи, которые спокойно общаются с ребенком и располагают к себе.