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Опрос недели «Стоим в очереди уже два года»: жители Эстонии о здравоохранении и о том, нужна ли нам новая больница за 850 млн евро (1)

София Солдатенко
, репортер
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Фото: Коллаж Rus.Postimees/Илья Смирнов

На прошлой неделе столичный вице-мэр Пяртель-Петер Пере сообщил, что проектирование Таллиннской супербольницы, строительство которой обойдется в 850 миллионов евро, продолжится. По его словам, новое здание больницы необходимо и Таллинну, и всей системе здравоохранения Эстонии. Rus.Postimees решил узнать у жителей Кохтла-Ярве, довольны ли они нынешней системой здравоохранения, хватает ли специалистов, нужна ли стране еще одна больница и готовы ли они ездить к врачам в столицу?

Александр

пенсионер, 67 лет

Александр.
Александр. Фото: Илья Смирнов

Чтобы попасть к специалисту, надо месяца четыре, а то и полгода ждать. Раньше приходилось ездить к специалистам и в Тарту, сейчас уже никуда не езжу. Что касается планов построить супербольницу в Таллинне, главный вопрос - откуда на это деньги возьмут? Повысят опять налоги на что-то? Плюс еще же нужны деньги на оборону, и на Тоомпеа всем поднять заработную плату. И откуда тогда деньги брать? Конечно, не нужна нам эта больница.

Надежда

фрилансер, 39 лет

Надежда.
Надежда. Фото: Илья Смирнов

Очереди к специалистам большие, но такая ситуация по всей Эстонии. Врачей не хватает не только в Кохтла-Ярве, но и везде. А так у нас хорошо оснащена центральная больница и можно получить нужные медуслуги. Семейные врачи и основные врачи-специалисты у нас есть.

В другие города приходится ездить, если, например, у нас нет нужного специалиста или необходимо какое-то более детальное обследование и у нас нет такой техники. Что касается платных медуслуг, не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось ими пользоваться.

Если в Таллинне будут какие-то реформы и если другие больницы будут объединены в эту супербольницу, возможно, с точки зрения содержания это будет оправдано. Если это просто еще одна больница, у нас нет столько медиков. Если это все-таки какая-то реорганизация, почему бы и нет. В Таллинне тоже медицинская инфраструктура местами подустарела, можно и обновить.

Поехала бы я в эту больницу? Наш регион в целом обслуживает Тартуская клиника, в Тарту разве только ожогового центра нет. Но если направят в Таллинне и у нас этой услуги нет, конечно, поедешь куда угодно, хоть в Буркина-Фасо. Разумно ли сейчас инвестировать в строительство больницы? Если деньги есть, пусть инвестируют.

Татьяна

пенсионерка, 65 лет

Татьяна.
Татьяна. Фото: Илья Смирнов

Сейчас совсем нелегко попасть к специалисту. Я много лет назад работала в регистратуре детской поликлиники, тогда попасть к любому специалисту было просто, врачи по сто вызовов обслуживали, приходили на дом, а сейчас больного ребенка надо в больницу тащить или лечат по телефону, но разве это лечение?

Я к глазному десять месяцев ждала номерка. Сейчас врачей мало, очереди сумасшедшие. У внучки есть нюансы со здоровьем, нужных специалистов у нас нет. Мы ждем очереди уже два года, чтобы ей сделать полное обследование. А чтобы идти в платные клиники, нужны большие деньги.

Да, больница в Таллинне нужна. К специалисту мы бы и туда поехали.

Диана

домохозяйка, молодая мама, 23 года

Диана.
Диана. Фото: Илья Смирнов

У нас недостаточно специалистов. Например, ради детского зубного врача нам надо ездить в Тарту, поскольку нет специалистов, которые были бы обучены общаться с детьми. А в Тарту прекрасные врачи, которые спокойно общаются с ребенком и располагают к себе.

Также я ездила в Раквере к гастроэнтерологу, поскольку у нас надо было слишком долго ждать. Гинекологов тоже не хватает, я номерок ждала два месяца.

Платной медициной мне не приходилось пользоваться.

Мне кажется, что еще одна больница не нужна. В Таллинне хватает больниц. Да и здесь, в Кохтла-Ярве, тоже хватает больниц, а вот специалистов мало. Если бы была необходимость, конечно, я бы поехала за качественной медуслугой и в Таллинн. В Тарту же сейчас езжу.

Нелли

пенсионерка, 81 год

Нелли.
Нелли. Фото: Илья Смирнов

Доступность медуслуг нормальная, но что не придешь к семейному врачу, говорят, что все анализы хорошие, но состояние при этом критическое: в шаге от инфаркта и инсульта. Вот как так?

В другие города к специалистам никогда не ездила. Еще одна больница нужна, молодых людей-то много. Я сама, конечно, в Таллинн в больницу не поеду, мне через каждые пять-десять метров надо посидеть, я до столицы просто не доеду.

Анастасия

продавец, 35 лет

Анастасия.
Анастасия. Фото: Илья Смирнов

Специалистов, безусловно, не хватает, попасть к ним трудно. Узкие специалисты - вообще проблема. Лично сталкивалась с тем, что по два-три месяца приходится ждать для ребенка визита к дерматологу. С ребенком приходилось ездить на обследование и в Тарту.

В целом обходимся пока без платной медицины, но некоторые анализы все-таки приходилось делать за деньги. Бесплатно получить медпомощь можно, но приходится ждать, еще хотелось бы больше специалистов.

С детскими ортодонтами вообще катастрофа: очередь на полгода вперед. Поэтому поставить ребенку брекеты вообще нереально. Хотя это очень дорогостоящая услуга, но все равно приходится ждать очень долго.

Не знаю, нужна ли еще одна больница, с этим вроде и так проблем нет, а вот со специалистами проблемы есть. Я думаю, что конкретно в больнице надобности нет, лучше бы эти деньги вложили в образование, чтобы больше людей шли учиться на медиков.

Евгений

пенсионер, 64 года

Евгений.
Евгений. Фото: Илья Смирнов

К семейному врачу нет проблем попасть, а вот если потом нужен номерок к специалистам, будешь ждать по два-три месяца. Платными медуслугами мне не приходилось пользоваться, только у стоматолога.

Что касается строительства больницы в Таллинне, дело ведь не в больнице, а в нехватке врачей. Сама по себе больница не решит никаких проблем, что она без врачей сделает?

Татьяна

беженка, 46 лет

Татьяна. 
Татьяна. Фото: Илья Смирнов

Специалистов в Кохтла-Ярве хватает, но попасть к ним сложно, очень большие очереди. К семейному врачу гораздо проще: можно обратиться и, если не семейный врач, медсестра обязательно перезвонит. Пока платными медуслугами не приходилось пользоваться. Слава богу, не было и необходимости ездить за медпомощью в Таллинне или Тарту.

Нужна ли Эстонии еще одна больница? Не могу судить, поскольку я здесь живу с декабря 2023 года, поэтому не могу дать адекватную оценку этому вложению. Если ее собираются строить, значит в этом должна быть какая-то потребность.

Комментарии (1)
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