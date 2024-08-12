На прошлой неделе столичный вице-мэр Пяртель-Петер Пере сообщил, что проектирование Таллиннской супербольницы, строительство которой обойдется в 850 миллионов евро, продолжится. По его словам, новое здание больницы необходимо и Таллинну, и всей системе здравоохранения Эстонии. Rus.Postimees решил узнать у жителей Кохтла-Ярве, довольны ли они нынешней системой здравоохранения, хватает ли специалистов, нужна ли стране еще одна больница и готовы ли они ездить к врачам в столицу?
Опрос недели ⟩ «Стоим в очереди уже два года»: жители Эстонии о здравоохранении и о том, нужна ли нам новая больница за 850 млн евро (1)
Александр
пенсионер, 67 лет
Чтобы попасть к специалисту, надо месяца четыре, а то и полгода ждать. Раньше приходилось ездить к специалистам и в Тарту, сейчас уже никуда не езжу. Что касается планов построить супербольницу в Таллинне, главный вопрос - откуда на это деньги возьмут? Повысят опять налоги на что-то? Плюс еще же нужны деньги на оборону, и на Тоомпеа всем поднять заработную плату. И откуда тогда деньги брать? Конечно, не нужна нам эта больница.
Надежда
фрилансер, 39 лет
Очереди к специалистам большие, но такая ситуация по всей Эстонии. Врачей не хватает не только в Кохтла-Ярве, но и везде. А так у нас хорошо оснащена центральная больница и можно получить нужные медуслуги. Семейные врачи и основные врачи-специалисты у нас есть.
В другие города приходится ездить, если, например, у нас нет нужного специалиста или необходимо какое-то более детальное обследование и у нас нет такой техники. Что касается платных медуслуг, не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось ими пользоваться.
Если в Таллинне будут какие-то реформы и если другие больницы будут объединены в эту супербольницу, возможно, с точки зрения содержания это будет оправдано. Если это просто еще одна больница, у нас нет столько медиков. Если это все-таки какая-то реорганизация, почему бы и нет. В Таллинне тоже медицинская инфраструктура местами подустарела, можно и обновить.
Поехала бы я в эту больницу? Наш регион в целом обслуживает Тартуская клиника, в Тарту разве только ожогового центра нет. Но если направят в Таллинне и у нас этой услуги нет, конечно, поедешь куда угодно, хоть в Буркина-Фасо. Разумно ли сейчас инвестировать в строительство больницы? Если деньги есть, пусть инвестируют.
Татьяна
пенсионерка, 65 лет
Сейчас совсем нелегко попасть к специалисту. Я много лет назад работала в регистратуре детской поликлиники, тогда попасть к любому специалисту было просто, врачи по сто вызовов обслуживали, приходили на дом, а сейчас больного ребенка надо в больницу тащить или лечат по телефону, но разве это лечение?
Я к глазному десять месяцев ждала номерка. Сейчас врачей мало, очереди сумасшедшие. У внучки есть нюансы со здоровьем, нужных специалистов у нас нет. Мы ждем очереди уже два года, чтобы ей сделать полное обследование. А чтобы идти в платные клиники, нужны большие деньги.
Да, больница в Таллинне нужна. К специалисту мы бы и туда поехали.
Диана
домохозяйка, молодая мама, 23 года
У нас недостаточно специалистов. Например, ради детского зубного врача нам надо ездить в Тарту, поскольку нет специалистов, которые были бы обучены общаться с детьми. А в Тарту прекрасные врачи, которые спокойно общаются с ребенком и располагают к себе.
Также я ездила в Раквере к гастроэнтерологу, поскольку у нас надо было слишком долго ждать. Гинекологов тоже не хватает, я номерок ждала два месяца.
Платной медициной мне не приходилось пользоваться.
Мне кажется, что еще одна больница не нужна. В Таллинне хватает больниц. Да и здесь, в Кохтла-Ярве, тоже хватает больниц, а вот специалистов мало. Если бы была необходимость, конечно, я бы поехала за качественной медуслугой и в Таллинн. В Тарту же сейчас езжу.
Нелли
пенсионерка, 81 год
Доступность медуслуг нормальная, но что не придешь к семейному врачу, говорят, что все анализы хорошие, но состояние при этом критическое: в шаге от инфаркта и инсульта. Вот как так?
В другие города к специалистам никогда не ездила. Еще одна больница нужна, молодых людей-то много. Я сама, конечно, в Таллинн в больницу не поеду, мне через каждые пять-десять метров надо посидеть, я до столицы просто не доеду.
Анастасия
продавец, 35 лет
Специалистов, безусловно, не хватает, попасть к ним трудно. Узкие специалисты - вообще проблема. Лично сталкивалась с тем, что по два-три месяца приходится ждать для ребенка визита к дерматологу. С ребенком приходилось ездить на обследование и в Тарту.
В целом обходимся пока без платной медицины, но некоторые анализы все-таки приходилось делать за деньги. Бесплатно получить медпомощь можно, но приходится ждать, еще хотелось бы больше специалистов.
С детскими ортодонтами вообще катастрофа: очередь на полгода вперед. Поэтому поставить ребенку брекеты вообще нереально. Хотя это очень дорогостоящая услуга, но все равно приходится ждать очень долго.
Не знаю, нужна ли еще одна больница, с этим вроде и так проблем нет, а вот со специалистами проблемы есть. Я думаю, что конкретно в больнице надобности нет, лучше бы эти деньги вложили в образование, чтобы больше людей шли учиться на медиков.
Евгений
пенсионер, 64 года
К семейному врачу нет проблем попасть, а вот если потом нужен номерок к специалистам, будешь ждать по два-три месяца. Платными медуслугами мне не приходилось пользоваться, только у стоматолога.
Что касается строительства больницы в Таллинне, дело ведь не в больнице, а в нехватке врачей. Сама по себе больница не решит никаких проблем, что она без врачей сделает?
Татьяна
беженка, 46 лет
Специалистов в Кохтла-Ярве хватает, но попасть к ним сложно, очень большие очереди. К семейному врачу гораздо проще: можно обратиться и, если не семейный врач, медсестра обязательно перезвонит. Пока платными медуслугами не приходилось пользоваться. Слава богу, не было и необходимости ездить за медпомощью в Таллинне или Тарту.
Нужна ли Эстонии еще одна больница? Не могу судить, поскольку я здесь живу с декабря 2023 года, поэтому не могу дать адекватную оценку этому вложению. Если ее собираются строить, значит в этом должна быть какая-то потребность.