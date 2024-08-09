Премьер-министр Михал совершит свой первый зарубежный визит в Финляндию

«Я рад, что мой первый зарубежный визит будет именно в Хельсинки. Как страны, являющиеся границами Европейского союза и НАТО, мы сталкиваемся с одинаковыми вызовами, что делает наши дружеские отношения и тесное сотрудничество крайне важными,» - подчеркнул Михал в пресс-релизе.

«Мы продолжим неуклонно поддерживать Украину, но также будем уделять серьезное внимание обеспечению нашей собственной безопасности и сотрудничеству в области обороны», - добавил он.

По словам премьер-министра, важно устанавливать совместные цели и в экономике. «Финляндия - наш крупнейший торговый партнер, поэтому события на ее рынках значительно влияют и на нас. Мы должны работать над тем, чтобы способствовать сотрудничеству между отраслями и привлекать новые инвестиции в регион», - пояснил он.

Во время визита, который начнется во вторник вечером, Михал встретится как с президентом Финляндии Александром Стуббом, так и с премьер-министром Петтери Орпо. В среду в полдень премьер-министры проведут совместную пресс-конференцию.

Основными темами встречи станут улучшение конкурентоспособности экономики и актуальные вопросы безопасности. Также будут обсуждаться новые возможности для двустороннего сотрудничества в областях цифровых технологий, энергетики и оборонной промышленности.