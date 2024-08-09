Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением Европейским союзом дополнительных пошлин на китайские электромобили, пишет Rus.ERR.
Китай обжаловал в ВТО европейские пошлины на китайские электромобили
О задействовании механизма разрешения торговых споров в рамках ВТО сообщило в пятницу Министерство торговли КНР.
По сообщению представителя министерства, обращение было подано 9 августа.
Европейская комиссия ввела временные дополнительные пошлины на китайские электромобили в июле, обосновав это субсидиями, которые получают китайские компании от правительства КНР, что может наносить экономический ущерб европейским автомобилестроительным компаниям.
Временные пошлины были введены с 5 июля на четыре месяца, в течение которых страны-члены ЕС должны принять окончательное решение по этому вопросу.
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