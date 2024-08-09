Китай обжаловал в ВТО европейские пошлины на китайские электромобили

О задействовании механизма разрешения торговых споров в рамках ВТО сообщило в пятницу Министерство торговли КНР.

По сообщению представителя министерства, обращение было подано 9 августа.

Европейская комиссия ввела временные дополнительные пошлины на китайские электромобили в июле, обосновав это субсидиями, которые получают китайские компании от правительства КНР, что может наносить экономический ущерб европейским автомобилестроительным компаниям.

Временные пошлины были введены с 5 июля на четыре месяца, в течение которых страны-члены ЕС должны принять окончательное решение по этому вопросу.