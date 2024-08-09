К концу года 22 эстонских города будут защищены сиренами оповещения о тревоге

Спасательный департамент в сотрудничестве с Центром информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) создает общенациональную сеть сирен, чтобы одновременно предупреждать как можно больше людей в ситуациях, угрожающих жизни.

Звуковой сигнал сирены представляет собой минутный звук с чередованием повышения и понижения тона, который повторяется трижды с интервалом в 30 секунд. Если тревога объявляется с помощью сирен, следует немедленно укрыться в помещении и искать дальнейшие инструкции на государственных каналах кризисной информации.

Дополнительное оповещение может прийти с задержкой после звучания сирен, поэтому важно, чтобы первой реакцией людей на звук сирены было укрытие.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, одним из главных уроков полномасштабной войны России против Украины является то, что способность государства к сопротивлению как в условиях военного конфликта, так и любой другой крупной кризисной ситуации определяется тем, насколько защищены и находятся в безопасности граждане в тылу.