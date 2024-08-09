ФОТО Столкновение микромобиля и мотоцикла привело к госпитализации одного из водителей

По предварительным данным, водитель, управлявший микромобилем, ехал по улице Вабадузе со стороны центра города и хотел повернуть на улицу Лыуна пыйк, когда мотоциклист начал обгон.

На перекрестке произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого мотоциклист упал и, по словам очевидцев, проскользил около 20 метров по асфальту. Прибывшая на место скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь и доставила его в больницу.