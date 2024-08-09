В пятницу днем недалеко от Раквереской больницы произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого пострадал мотоциклист.
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ФОТО ⟩ Столкновение микромобиля и мотоцикла привело к госпитализации одного из водителей
По предварительным данным, водитель, управлявший микромобилем, ехал по улице Вабадузе со стороны центра города и хотел повернуть на улицу Лыуна пыйк, когда мотоциклист начал обгон.
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