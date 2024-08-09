В питьевой воде одной из эстонских больниц найдена бактерия, похожая на кишечную палочку

Перевод: Каролийна Вертяева

«Обнаружили лишь один бактерию на 100 миллилитров воды. В данном случае мы не считаем это серьезной находкой», - сообщил в пятницу днем руководитель AS Põlva Vesi Кристо Кивисаар.

«Мы связались с Департаментом здоровья и уведомили учреждения, расположенные на этих участках, - добавил Кивисаар. - Сегодня мы взяли повторный образец и ожидаем его результатов в понедельник».

На основании результатов повторного анализа, будет решено, необходимо ли вводить какие-либо ограничения или другие меры предосторожности. В настоящее время таких мер не планируется из-за небольшого количества обнаруженных бактерий.

Причины данного инцидента пока не ясны, так как возникновению подобных бактерий в питьевой воде могут способствовать различные факторы. «Например, если на участке имеются водопроводные системы, которые длительное время не использовались, это увеличивается риск размножения бактерий», - добавил Кивисаар.

Пресс-секретарь больницы Пыльва Мадис Перли подтвердил, что, поскольку пациенты больницы - это в основном люди с ослабленным из-за болезни иммунитетом, в медицинском учреждении уже были приняты меры предосторожности.

«В качестве меры предосторожности мы рекомендовали не пить водопроводную воду и обеспечили пациентов и персонал больницы бутилированной водой, - добавил Перли. - Такой порядок будет действовать до получения результатов повторного анализа воды, взятого сегодня AS Põlva Vesi, то есть, предположительно, до понедельника».