Согласно новому закону, в Эстонии вводится налог на транспортные средства, который состоит из двух частей. Владелец транспортного средства обязан ежегодно уплачивать налог за зарегистрированные в регистре транспортные средства. Также при регистрации легковых автомобилей и фургонов в дорожном регистре необходимо уплатить регистрационный сбор.

Для людей с инвалидностью вместо ранее планировавшихся освобождений от налога на адаптированные транспортные средства предусмотрены целевые меры поддержки.

Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге изменяет принципы распределения подоходного налога между местными самоуправлениями. Начиная с 2025 года, в течение трех лет постепенно будет увеличиваться доля подоходного налога от пенсионных доходов, поступающего в местные бюджеты, и уменьшаться доля от других доходов.

К 2027 году обе эти доли составят по 10,23 процента. В настоящее время местные самоуправления получают 2,5 процента от подоходного налога с пенсионных доходов и 11,89 процента от других доходов физических лиц.

Цель закона - уменьшить региональное отставание и предотвратить рост пригородных территорий. В результате изменения увеличится поступление подоходного налога в тех муниципалитетах, где высока доля пожилого населения, и снизится в муниципалитетах с более высокой долей трудоспособного населения и уровнем заработной платы. При этом общая сумма доходов местных самоуправлений, согласно закону, останется неизменной.