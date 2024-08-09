Пт, 9.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Автоналогу быть! Президент провозгласил два новых закона (2)

rus.postimees.ee
Copy
Президент Эстонии Алар Карис.
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Eero Vabamägi

В пятницу президент Алар Карис утвердил Закон о налоге на транспортные средства и Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге.

Согласно новому закону, в Эстонии вводится налог на транспортные средства, который состоит из двух частей. Владелец транспортного средства обязан ежегодно уплачивать налог за зарегистрированные в регистре транспортные средства. Также при регистрации легковых автомобилей и фургонов в дорожном регистре необходимо уплатить регистрационный сбор.

Для людей с инвалидностью вместо ранее планировавшихся освобождений от налога на адаптированные транспортные средства предусмотрены целевые меры поддержки.

Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге изменяет принципы распределения подоходного налога между местными самоуправлениями. Начиная с 2025 года, в течение трех лет постепенно будет увеличиваться доля подоходного налога от пенсионных доходов, поступающего в местные бюджеты, и уменьшаться доля от других доходов.

К 2027 году обе эти доли составят по 10,23 процента. В настоящее время местные самоуправления получают 2,5 процента от подоходного налога с пенсионных доходов и 11,89 процента от других доходов физических лиц.

Цель закона - уменьшить региональное отставание и предотвратить рост пригородных территорий. В результате изменения увеличится поступление подоходного налога в тех муниципалитетах, где высока доля пожилого населения, и снизится в муниципалитетах с более высокой долей трудоспособного населения и уровнем заработной платы. При этом общая сумма доходов местных самоуправлений, согласно закону, останется неизменной.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии (2)
Copy

Ключевые слова

Наверх