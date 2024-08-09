Департамент здоровья не рекомендует купаться в озере Харку

Департамент здоровья рекомендует в ближайшее время быть внимательными к своему здоровью на пляжах, а после купания по возможности мыться чистой водой с мылом. Обязательно нужно следить за тем, чтобы маленькие дети и домашние животные не глотали морскую воду.

При подозрении на отравление следует обращаться к семейному врачу или звонить по номеру 16662.

Человек может отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, проглотив воду с высоким содержанием цианобактерий. Риску отравления подвержены прежде всего маленькие дети, пожилые люди, домашние животные и домашний скот.

Собакам для отравления достаточно вылизать шерсть после плавания в воде с цианобактериями. Симптомы отравления могут походить на обычный грипп, возможны покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарея, высокая температура, насморк и кашель, мышечная боль, жжение и трещины в губах, а также проблемы с сохранением равновесия.

Чтобы купание было безопасным, нужно предварительно убедиться в чистоте воды. Если вода стала желтовато-зеленой из-за заметных глазу хлопьев, а берег покрыт плотной зеленой массой с затхлым запахом, речь может идти о сине-зеленых водорослях. Их вероятность еще выше, если меняющие цвет воды хлопья настолько мелкие, что не удерживаются на опущенной в воду ветке.