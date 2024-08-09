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ВИДЕО Болгарский парламент запретил «пропаганду» ЛГБТК+ в школах

rus.postimees.ee
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Митинг ЛГБТК+. Фото иллюстративное.
Митинг ЛГБТК+. Фото иллюстративное. Фото: Ink Drop/Shutterstock

В четверг протестующие собрались у парламента Болгарии, чтобы осудить противоречивое изменение закона, принятое в среду, которое запрещает обсуждение ЛГБТК+ и так называемых нетрадиционных сексуальных предпочтений в школах.

Феминистские, ЛГБТК+ и другие правозащитные группы организовали протест, требуя отмены поправки, которую сторонники закона называют запретом на ЛГБТК+ пропаганду в школах. Размахивая флагами ЛГБТК+, протестующие скандировали лозунги, такие как «Вето закону!», пока полиция следила за порядком на митинге.

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