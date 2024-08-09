ВИДЕО Болгарский парламент запретил «пропаганду» ЛГБТК+ в школах

Феминистские, ЛГБТК+ и другие правозащитные группы организовали протест, требуя отмены поправки, которую сторонники закона называют запретом на ЛГБТК+ пропаганду в школах. Размахивая флагами ЛГБТК+, протестующие скандировали лозунги, такие как «Вето закону!», пока полиция следила за порядком на митинге.