Газ дорожает Австрия не фиксирует никаких проблем с поставками газа из России после начала боевых действий в Курской области

Оператор газотранспортной системы Австрии прокомментировал Rus.Postimees риски прекращения поставок российского газа в страну после перехода под контроль ВСУ газораспределительной станции «Суджа» в Курской области России. Именно оттуда идет газ в Венгрию, Словакию, Чехию и Австрию. Меж тем цены на биржах продолжают расти.