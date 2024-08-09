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Газ дорожает Австрия не фиксирует никаких проблем с поставками газа из России после начала боевых действий в Курской области

Иван Скрябин
, журналист
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Газовые датчики и трубы на австрийском газораспределительном узле Gas Connect Austria, Баумгартен, Австрия.
Газовые датчики и трубы на австрийском газораспределительном узле Gas Connect Austria, Баумгартен, Австрия. Фото: Reuters / Scanpix

Оператор газотранспортной системы Австрии прокомментировал Rus.Postimees риски прекращения поставок российского газа в страну после перехода под контроль ВСУ газораспределительной станции «Суджа» в Курской области России. Именно оттуда идет газ в Венгрию, Словакию, Чехию и Австрию. Меж тем цены на биржах продолжают расти.

После начала 6 августа военной операции в Курской области России газораспределительная станция «Суджа», которую «Газпром» использует для прокачки газа через Украину для потребителей в странах ЕС, оказалась неподконтрольна российской стороне.

Rus.Postimees попросил австрийскую компанию Gas Connect Austria, которая является оператором газотранспортной системы страны, прокомментировать риски прекращения поставок из РФ в случае остановки работы станции «Суджа».

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