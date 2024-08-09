Во второй половине дня в пятницу движение на шоссе Ярвевана в Таллинне было нарушено из-за цепной аварии.
ФОТО ⟩ В Таллинне на шоссе Ярвевана нарушено движение из-за цепной аварии
В 14 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Ярвевана в цепную аварию попало около пяти автомобилей.
Все водители были трезвыми и обладают водительскими правами. В аварии никто не пострадал.
Водители обратятся в страховые компании.
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