ФОТО Водолазы ВМС обезвредили восемь морских мин

«Поскольку это мелководный пролив, единственный способ найти и обезвредить здесь взрывные устройства, заложенные во время мировых войн, - это использовать водолазов и подводного робота. Сотрудничество с союзниками, Департаментом охраны окружающей среды, местными самоуправлениями и портом обеспечило успешное проведение операции, в ходе которой были выполнены все запланированные взрывы», - сказал командир группы водолазов ВМС старший лейтенант Прийт Каасикмяэ.

Обезвреженные взрывные устройства были обнаружены водолазами стран-союзников в рамках операции по разминированию Open Spirit 24, проведенной в апреле этого года. Однако из-за ограничений, установленных Департаментом охраны окружающей среды, они были перемещены на указанные участки в восточной части пролива Соэла, а взрывы был отложен до августа.

Обнаруженные взрывные устройства - это морские донные мины немецкого типа LMB, которые были сброшены в пролив Соэла с самолетов во время Второй мировой войны.

Основная задача водолазов-саперов группы ВМС - искать, идентифицировать и обезвреживать морские мины и другие подводные взрывные устройства. Водолазы со специальной подготовкой используются в основном для погружений и обезвреживания взрывных устройств с известными координатами.

Водолазы используют современное и безопасное специализированное оборудование, которое облегчает выполнение различных задач.