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По соображениям безопасности airBaltic отменит рейсы в Тель-Авив и на следующей неделе

rus.tvnet.lv
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Самолеты airBaltic в Рижском аэропорту.
Самолеты airBaltic в Рижском аэропорту. Фото: Toms Kalnins

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic решила отменить рейсы в Тель-Авив и обратно и на следующей неделе, с 12 августа по 18 августа, из соображений безопасности, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на агентство LETA и пресс-секретаря airBaltic Аугуста Зилбертса. 

Ранее airBaltic приняла решение отменить полеты в Тель-Авив и обратно до воскресенья, 11 августа.

Зилбертс отметил, что авиакомпания продолжает поддерживать тесные контакты с национальными и международными властями, оценивая возможные риски полетов в Израиль.

Отмена рейсов связана с растущей напряженностью в отношениях между Израилем и Ираном.

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