За неделю в Таллинне снизились цены на топливо

Как передала пресс-служба фирмы, в Таллинне бензин за неделю подешевел на 4 цента за литр, а дизельное топливо - на 6 центов. В столице Латвии все цены остались неизменными по сравнению с прошлой пятницей. В Вильнюсе бензин за неделю подорожал на 1 цент, а дизельное топливо подешевело на 2 цента.

В пятницу в столице Эстонии литр 95-го бензина стоил 1,689 евро, что на 0,5 цента больше, чем в Риге, и на 17 центов больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра 98-го бензина в Таллинне составила 1,739 евро, что также на 0,5 цента больше, чем в Риге, и на 12,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,519 евро, что на 8,5 центов меньше, чем в Риге, и на 6 центов больше, чем в Вильнюсе.