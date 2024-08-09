В августе начался снос бывших промышленных зданий на участке, расположенном в районе Торупилли в Таллинне между улицами Гонсиори, Якобсон и Кундери, чтобы построить там жилой квартал, сообщает ERR.
В центре Таллинна начался снос зданий бывшего молочного завода
По словам застройщика, на улице Якобсона сохранится историческое двух- и трехэтажное здание, к которому добавят до двух дополнительных этажей. Также планируется сохранить дымовую трубу котельной. Все остальные здания на участке будут снесены.
Во времена Эстонской ССР на этом участке находился Таллиннский молочный завод, который в 1962 году переехал в производственные здания на Пярнуском шоссе.
Фотографии здания можно посмотреть здесь.
Таллиннский молочный завод был приватизирован в 1994 году, и с 2006 года он носит название Tere AS.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.