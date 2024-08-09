Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), а также Спасательный департамент призывают людей с особой осторожностью обращаться с батареями и оборудованием, работающим от аккумуляторных батареек.
Департамент технадзора: взрыв аккумулятора – не редкость
Департаменты призывают всех пользователей помнить о потенциальных рисках и принимать необходимые меры безопасности, во избежание несчастных случаев, передала BNS пресс-служба ведомства.
На этой неделе спасателям пришлось выезжать как минимум на два пожара, причина которых крылась в аккумуляторных батарейках. Во вторник в конюшне в деревне Рейу в волости Хяэдемеэсте взорвался аккумулятор электровелосипеда, уничтожив почти все оборудование в конюшне, пострадала также и одна из стен манежа.
В четверг утром спасатели в Пярну выезжали на вызов, чтобы потушить пожар в подвале двухэтажного жилого дома, вызванный взрывом элементов аккумулятора электросамокатов. Вполне вероятно, что в подвале дома ремонтировали аккумуляторы электросамокатов.
«При возгорании аккумуляторов огонь всегда распространяется очень быстро, интенсивно, с большим пламенем, и потушить его своими силами практически невозможно. Единственный способ - выбросить горящую батарею из помещения, что не всегда возможно и целесообразно. Кроме того, дым, образующийся при сгорании элементов батареи, чрезвычайно токсичен», - говорит делопроизводитель Западного спасательного центра Спасательного департамента Райдо Метс.
За последние полтора года произошло около 40 пожаров, связанных с аккумуляторами, зарядными устройствами, электросамокатами, мобильными телефонами, батареями или ноутбуками.
«Обычно в различных приборах используются литиевые батареи, причиной возгорания которых часто становится повреждение батарей во время использования, так как они не устойчивы к падениям, ударам, деформации и т. д. Повреждение может вызвать короткое замыкание в устройстве, что может привести к воспламенению батареи. Кроме того, при зарядке таких батарей необходимо следить за тем, чтобы процесс зарядки не происходил при слишком низких или слишком высоких температурах», - говорит руководитель отдела безопасности товаров TTJA Яна Бальютис-Кютт.
Процессы, происходящие во время зарядки холодной литиевой батареи, могут повредить внутреннюю структуру устройства, что создает риск воспламенения. Для холодных литиевых батарей необходимо, чтобы перед зарядкой они нагрелись до комнатной температуры, а во время зарядки было обеспечено их достаточное охлаждение.
«Батареи не должны быть накрыты, например, находиться под подушкой, в герметичном пакете и т. д. Использование зарядных устройств, не подходящих для данного аккумулятора, также может вызвать проблемы, поэтому всегда используйте зарядные устройства, подходящие по параметрам для конкретного аккумулятора, и следуйте инструкциям в руководстве пользователя при использовании устройства», - добавила Бальютис-Кютт.
Все устройства, содержащие литиевые батареи, например, пауэрбанки, мобильные телефоны, ноутбуки, электрические самокаты и т.д., могут представлять опасность возгорания.
О повреждении батареи могут свидетельствовать следующие признаки: видимое глазом вздутие батареи; затрудненность или невозможность извлечения батареи, что указывает на ее деформацию; утечка жидкости или необычное окисление на батарее; необычайно сильный нагрев во время зарядки или использования; медленная зарядка, отсутствие зарядки или быстрая разрядка батареи.
Соблюдение требований безопасности является обязательным для всего электрооборудования.
Некоторые рекомендации по снижению рисков и обеспечению безопасного использования оборудования:
1. Заряжать батареи в помещении, оснащенном дымовым датчиком, чтобы можно было быстро обнаружить возгорание и отреагировать на него;
2. Избегать зарядки (больших) аккумуляторов на путях эвакуации, например, на лестничных клетках, где они могут представлять большую опасность для людей;
3. Следить за тем, чтобы батарея всегда была в хорошем состоянии. Если аккумулятор поврежден или устарел, замените его на модель, одобренную производителем - поддельные или некачественные зарядные устройства могут стать причиной пожара;
4. Использовать только зарядное устройство, подходящее для данного прибора;
5. Не допускать перегрева батареи во время зарядки и избегать попадания в устройство воды и химикатов;
6. Следовать инструкциям производителя по зарядке во время осуществления зарядки электровелосипедов или электросамокатов;
7. После завершения зарядки отключать зарядное устройство от сети - не оставлять аккумулятор заряжаться постоянно;
8. Избегать зарядки аккумулятора под ярким солнечным светом или в местах с высокой температурой или легковоспламеняющимися материалами;
9. Избегать зарядки в ночное время. Пожары ночью особенно опасны, ведь люди спят и время реагирования значительно меньше;
10. Не пытаться модифицировать батарею, поскольку такие модификации могут привести к пожару.