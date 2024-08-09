Департамент технадзора: взрыв аккумулятора – не редкость

Процессы, происходящие во время зарядки холодной литиевой батареи, могут повредить внутреннюю структуру устройства, что создает риск воспламенения. Для холодных литиевых батарей необходимо, чтобы перед зарядкой они нагрелись до комнатной температуры, а во время зарядки было обеспечено их достаточное охлаждение.

«Батареи не должны быть накрыты, например, находиться под подушкой, в герметичном пакете и т. д. Использование зарядных устройств, не подходящих для данного аккумулятора, также может вызвать проблемы, поэтому всегда используйте зарядные устройства, подходящие по параметрам для конкретного аккумулятора, и следуйте инструкциям в руководстве пользователя при использовании устройства», - добавила Бальютис-Кютт.

Все устройства, содержащие литиевые батареи, например, пауэрбанки, мобильные телефоны, ноутбуки, электрические самокаты и т.д., могут представлять опасность возгорания.

О повреждении батареи могут свидетельствовать следующие признаки: видимое глазом вздутие батареи; затрудненность или невозможность извлечения батареи, что указывает на ее деформацию; утечка жидкости или необычное окисление на батарее; необычайно сильный нагрев во время зарядки или использования; медленная зарядка, отсутствие зарядки или быстрая разрядка батареи.

Соблюдение требований безопасности является обязательным для всего электрооборудования.

Некоторые рекомендации по снижению рисков и обеспечению безопасного использования оборудования:

1. Заряжать батареи в помещении, оснащенном дымовым датчиком, чтобы можно было быстро обнаружить возгорание и отреагировать на него;

2. Избегать зарядки (больших) аккумуляторов на путях эвакуации, например, на лестничных клетках, где они могут представлять большую опасность для людей;

3. Следить за тем, чтобы батарея всегда была в хорошем состоянии. Если аккумулятор поврежден или устарел, замените его на модель, одобренную производителем - поддельные или некачественные зарядные устройства могут стать причиной пожара;

4. Использовать только зарядное устройство, подходящее для данного прибора;

5. Не допускать перегрева батареи во время зарядки и избегать попадания в устройство воды и химикатов;

6. Следовать инструкциям производителя по зарядке во время осуществления зарядки электровелосипедов или электросамокатов;

7. После завершения зарядки отключать зарядное устройство от сети - не оставлять аккумулятор заряжаться постоянно;

8. Избегать зарядки аккумулятора под ярким солнечным светом или в местах с высокой температурой или легковоспламеняющимися материалами;

9. Избегать зарядки в ночное время. Пожары ночью особенно опасны, ведь люди спят и время реагирования значительно меньше;

10. Не пытаться модифицировать батарею, поскольку такие модификации могут привести к пожару.