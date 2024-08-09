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ВОДИТЕЛЬ Штрафы за парковку несправедливы, систему нужно менять

, житель Тарту
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Штраф за парковку. Снимок иллюстративный.
Штраф за парковку. Снимок иллюстративный. Фото: FOTO LAURA OKS / POSTIMEES
  • Переписка с чиновником обнаружила потребность в улучшении коммуникации и ясности результатов
  • Также необходимо пересмотреть то, как в правовой системе регулируется нарушения закона о парковке

Недавний случай в городе Тарту, где незначительная неосмотрительность при установке времени на парковочном диске привела к штрафу в тридцать евро, привлекает внимание к необходимости сделать правовую систему более гибкой и гуманной. Этот случай открывает дискуссию о применении карательных мер и открывает возможности для совершенствования системы путем повышения осведомленности и доверия среди граждан.

31 июля 2024 года житель Тарту припарковал свой автомобиль на улице Я. Куперьянова и направился в магазин, будучи уверенным, что соблюдены все правила парковки. В этой зоне предоставляется бесплатная парковка на девяносто минут, начало которой отмечается на парковочном диске. Хотя он пробыл в магазине всего 43 минуты, вернувшись, он обнаружил на лобовом стекле своей машины штраф за парковку в размере тридцати евро.

Оказалось, что на парковочном диске он ошибочно указал неправильное время. Водитель припарковал машину в 15:15, но по рассеянности отметил на парковочном диске время 17:15. Такая ошибка, вероятно, возникла из-за оформления парковочного диска, где цифра 5 была написана крупно, а 17 – мельче. Поэтому он ошибочно заметил цифры 1 и 5, установив время неправильно.

Парковочный диск, которым использовал водитель
Парковочный диск, которым использовал водитель Фото: Частное собрание

В своем письме в отдел надзора Тартуской горуправы водитель подчеркнул, что знает правила парковки и намеревался их соблюсти. Поскольку штраф за парковку был выписан в 15:22, это подтверждает, что он находился в этом районе с 15:15. Отметка на парковочном диске более позднего времени не принесла бы ему пользы, так как припаркованные транспортные средства регулярно проверяются и нарушение правил парковки было бы для него вредно. В качестве дополнительных доказательств он предоставил фотографию парковочном диске из своей машины, которую он сделал в 15:58, когда вышел из магазина. На снимке четко было видно ошибочно отмеченное время 17:15. Он также приложил снимок экрана телефона, на котором отображены метаданные фотографии, которые подтверждают время съемки фотографии (15:58) и ее подлинность.

Этот гражданин всегда был законопослушным водителем, о чем он также отметил в своем обращении в отдел надзора Тартуской горуправы. Этот инцидент был честной ошибкой, а не преднамеренным нарушением правил, и он попросил рассмотреть возможность отмены штрафа, поскольку это была честная ошибка. К сожалению, его просьба не была удовлетворена. Несмотря на его извинения и признание ошибки, остались не принятыми во внимание его искренность и готовность извлечь уроки из этого инцидента. Водитель понимает, что по закону за его ошибку полагается штраф, но он выразил убеждение, что исполнителей закона также наделены правом удовлетворить просьбу, если человек извиняется, объясняет, извлекает уроки из своей ошибки и если у него не было ранее нарушений.

На сайте Департамента защиты прав потребителей и технического надзора написано, что «штраф может быть уменьшен или взыскание может быть отозвано, если лицо предоставит свидетельства, как долго оно фактически в действительности парковалось или при каких обстоятельствах имело место нарушение требований» (TTJA). Все это водитель и сделал. Хотя конкретный случай связан с назначением денежного взыскания, правовая основа которого может отличаться от неустойки по договору, все же стоило бы учитывать аспект гуманности.

Переписка с чиновником обнаружила потребность в улучшении коммуникации и ясности результатов. Хотя приведение цитат из положений закона и оправдано, было бы полезно, если бы ответ был более человечным и давал конкретное объяснение того, почему ситуацию нельзя рассмотреть человечно. В запросе гражданина подчеркивалась важность гуманности и понимания ошибок, однако ответ чиновника в основном сводился к перечислению размеров штрафов, что не соответствовало аргументам, представленным гражданином. Такое несоответствие в общении мешает конструктивному диалогу и поиску решений.

Этот случай поднимает важные вопросы: почему в нашем обществе так мало используются предупреждение как мера подталкивания к корректному поведению? Почему наша страна предпочитает при каждом удобном случае наказывать вместо того, чтобы проявлять понимание? Почему принимающие решения так не гибки с точки зрения человечности именно в случаях с назначением денежного взыскания, и как можно изменить такое отношение? Система также должна бы учитывать человеческие ошибки, не приводящие к риску для чьей-либо жизни, здоровья или имущества. Использование предупреждений и понимания может значительно улучшить отношение и осведомленность людей.

Хотя использование предупреждений иногда может способствовать злоупотреблениям системой, доверие и понимание могут стать более эффективным уроком, чем наказание для законопослушных граждан, когда они допускают небольшую ошибку.

Этот случай ярко показывает, насколько важно для обычного гражданина обращать внимание на мелкие детали и как небольшая рассеянность может привести к неприятным последствиям. Также выявилась необходимость пересмотреть, как правовая система регулирует нарушения закона о парковке. Например, можно было бы рассмотреть вопрос о том, в достаточной ли мере учитываются контекст ситуации и человеческие ошибки при назначении и отмене штрафов за парковку. Это поможет обеспечить справедливое и сбалансированное обращение со всеми гражданами в случае подобных нарушений, избегая ситуаций, когда система окажется слишком жесткой или жестокой. Пересмотр законов и правил и, в случае необходимости, их приведение в соответствие, могут помочь создать более справедливую и понятную правовую среду, учитывающую все обстоятельства, включая человеческий фактор.

Также возникает вопрос, всегда ли служба надзора за парковкой, которая должна руководствоваться принципом добросовестности по отношению к гражданам, может обеспечить соблюдение этого принципа, и каковы их ограничения или полномочия по принятию решений в этом отношении? В целях дальнейшего развития работы по контролю за парковкой можно было бы рассмотреть вопрос о том, как можно было бы предложить сотрудникам дополнительную подготовку или инструкции, чтобы достичь лучшей сбалансированности между соблюдением требований законов и учетом человеческих ошибок. Также можно было бы изучить, как другие страны справились с аналогичными ситуациями, чтобы перенять передовой опыт, который поможет создать более справедливую и более понятную систему.

Как страна, мы должны двигаться в том направлении, чтобы учитывались и человеческие ошибки. При наложении штрафов и рассмотрении вопросов об их отмене стоило бы уделить больше внимания контексту ситуации и намерениям человека. Исполнительные органы должны быть не только теми, кого следует опасаться, но их целью должно быть предоставление поддержки и помощи. Это не только повысит осведомленность и чувство ответственности людей, но и поможет создать более благонадежное и благоразумное сообщество.

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