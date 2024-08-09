ВОДИТЕЛЬ Штрафы за парковку несправедливы, систему нужно менять

Этот гражданин всегда был законопослушным водителем, о чем он также отметил в своем обращении в отдел надзора Тартуской горуправы. Этот инцидент был честной ошибкой, а не преднамеренным нарушением правил, и он попросил рассмотреть возможность отмены штрафа, поскольку это была честная ошибка. К сожалению, его просьба не была удовлетворена. Несмотря на его извинения и признание ошибки, остались не принятыми во внимание его искренность и готовность извлечь уроки из этого инцидента. Водитель понимает, что по закону за его ошибку полагается штраф, но он выразил убеждение, что исполнителей закона также наделены правом удовлетворить просьбу, если человек извиняется, объясняет, извлекает уроки из своей ошибки и если у него не было ранее нарушений.

На сайте Департамента защиты прав потребителей и технического надзора написано, что «штраф может быть уменьшен или взыскание может быть отозвано, если лицо предоставит свидетельства, как долго оно фактически в действительности парковалось или при каких обстоятельствах имело место нарушение требований» (TTJA). Все это водитель и сделал. Хотя конкретный случай связан с назначением денежного взыскания, правовая основа которого может отличаться от неустойки по договору, все же стоило бы учитывать аспект гуманности.