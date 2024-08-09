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Не пропустите! В ближайшие дни можно будет насладиться звездопадом

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Звездопад на Куремаа.
Звездопад на Куремаа. Фото: Kristjan Teedema

В ближайшие дни, особенно в начале следующей недели, в небесной выси можно будет наблюдать ежегодный августовский звездопад. Хотя по годовому календарю Тартуской обсерватории одиночные падающие звезды можно было увидеть уже в середине июля.

Перевод: Каролийна Вертяева

Младший научный сотрудник по звездной физике Тартуской обсерватории Анни Касиков каждый август с надеждой смотрит в небо. Однако в этом году она пока не видела ни одной падающей звезды.

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