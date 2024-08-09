В ближайшие дни, особенно в начале следующей недели, в небесной выси можно будет наблюдать ежегодный августовский звездопад. Хотя по годовому календарю Тартуской обсерватории одиночные падающие звезды можно было увидеть уже в середине июля.
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Не пропустите! В ближайшие дни можно будет насладиться звездопадом
Перевод: Каролийна Вертяева
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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