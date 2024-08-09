Экстренное возвращение: более ста латвийских детей оказались в ловушке в Испании

В настоящее время путешественникам рекомендовано подготовиться к отъезду: во второй половине дня в пятницу они начнут возвращение в Латвию.

Учитывая большое расстояние и логистические сложности, план предусматривает, что в пятницу около 16:00 автобусы партнера по репатриации в Испании заберут пассажиров из кемпинга, где они сейчас находятся. Затем, в восточной части Франции, детей встретят автобусы компании Lux Express Latvia, которые отправятся из Латвии в ближайшие несколько часов.

Принимая во внимание сложную логистику, планируется, что туристы вернутся в Латвию вечером во вторник, 13 августа.

Согласно законодательству, если туроператор не может полностью или частично выполнить свои обязательства из-за проблем с ликвидностью и требуется возвращение путешественника на родину, то ему предоставляется транспорт и, если нужно, жилье. Однако путешественник должен самостоятельно позаботиться о питании во время поездки.

Проживание латвийских путешественников в кемпинге, а также питание 8 и 9 августа 2024 года были оплачены предприятием Balta из собственных средств в качестве жеста доброй воли, несмотря на то что в настоящее время эта компания не имеет никаких отношений с пострадавшими потребителями.

Директор РТАС Зайга Лиепиня выразила радость: «Благодаря оперативным действиям сотрудников PTAC, сотрудничеству с Министерством иностранных дел и всеми другими заинтересованными сторонами нам удалось достичь решений, которые позволят латвийским детям вернуться домой в ближайшее время!».

Поскольку PTAC отозвал лицензию туроператора, дальнейшие поездки не состоятся. PTAC проинформирует о процессе возврата взносов в ближайшем будущем, так как приоритетом на данный момент является возвращение детей из Испании в Латвию.