Бывший ведущий BBC News Хью Эдвардс был осужден за создание непристойных изображений детей. Теперь его бывший работодатель требует вернуть выплаченную ему зарплату после его ареста.
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Экс-ведущий BBC, осужденный за детскую порнографию, должен вернуть компании свою зарплату
Глава BBC Самир Шах заявил, что Эдвардс - злодей, который предал доверие сотрудников и зрителей самым ужасным образом, ведя «двойную жизнь», сообщает The Guardian.
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