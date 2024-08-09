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Экс-ведущий BBC, осужденный за детскую порнографию, должен вернуть компании свою зарплату

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Бывший ведущий BBC News Хью Эдвардс.
Бывший ведущий BBC News Хью Эдвардс. Фото: Stephen Lock

Бывший ведущий BBC News Хью Эдвардс был осужден за создание непристойных изображений детей. Теперь его бывший работодатель требует вернуть выплаченную ему зарплату после его ареста.

Глава BBC Самир Шах заявил, что Эдвардс - злодей, который предал доверие сотрудников и зрителей самым ужасным образом, ведя «двойную жизнь», сообщает The Guardian.

В электронном письме сотрудникам Шах написал, что ведущий новостей обманул BBC, не признав свою вину во время ареста: «Эдвардс знал, что он сделал, но все равно получал гонорар на сотни тысяч фунтов».

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