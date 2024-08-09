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Дноуглубительные работы на фарватере Рукки стартуют на выходных

BNS
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Экскаваторные работы на пляже. Фото несет иллюстративный характер.
Экскаваторные работы на пляже. Фото несет иллюстративный характер. Фото: Põhja-Tallinna Valitsus

В субботу, 10 августа на фарватере Рукки между материком и островом Хийумаа начнутся дноуглубительные работы по обслуживанию фарватера.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента транспорта, отметив, что работы будут проводиться в ночное время, чтобы не нарушить движение паромов к острову Хийумаа и обратно.

«Дноуглубительные работы на фарватере Рукки направлены на обеспечение минимальной глубины фарватера в 5,2 метра, чтобы паромное сообщение между материком и Хийумаа могло осуществляться и при низком уровне воды», - пояснил руководитель отдела морских путей и портов Департамента транспорта Керт Сюсмалайнен.

Стоимость дноуглубительных работ составит 450 000 евро, к этой сумме еще будет добавлен налог с оборота. Работы проведет предприятие Insenerehituse AS. Фарватер будет углублять судно Vilma Høj.

Работы должны быть завершены в течение августа, по договору они должны быть переданы Департаменту транспорта не позднее 1 ноября.

Фарватер Рукки - это канал длиной 2,5-километра, прорытый в морском дне в направлении запад - восток на маршруте Рохукюла-Хельтермаа к северу от островка Руккираху. Основными пользователями фарватера являются паромы, работающие на линии между материком и Хийумаа.

На дне фарватера постоянно скапливаются отложения, которые удаляются каждые два года в ходе планового технического обслуживания канала, чтобы паромы могли беспрепятственно ходить даже при низком уровне воды.

Предыдущие дноуглубительные работы проводились в августе-сентябре 2022 года.

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