ВСУ начали использовать робособак на фронте

По данным агентства, такие роботы могут заменить человека при выполнении опасных задач на фронте, таких как обнаружение мин или проведение разведки. Во время демонстрации для журналистов робопес BAD One выполнял команды оператора - бегал, прыгал и приседал. ВСУ также имеют более продвинутую модель - BAD Two, но ее характеристики не были раскрыты по соображениям безопасности.

«Этот робот уменьшает риски для солдат и увеличивает оперативные возможности», - заявил оператор AFP. По его словам, у робособаки есть преимущества перед живым бойцом, так как она менее заметна и более маневренна.

Роботы могут использовать тепловизоры для обследования траншей и зданий, а также применяться для поиска мин и самодельных взрывных устройств, транспортировки медикаментов или другого груза весом до семи килограммов. Робопес оснащен аккумулятором, рассчитанным на два часа работы, и имеет возможность удаленного уничтожения сохраненных данных.

ВСУ не раскрывают количество роботов, принятых на вооружение. 6 августа в Telegram-канале «Политика Страны» появилась информация, что подобных роботов начали использовать для разведки в Торецке.

В конце июня китайские ученые объявили о создании прототипа первого робота, способного командовать войсками, который может анализировать действия противника и использовать опыт военачальников прошлых лет.