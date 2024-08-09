ВИДЕО В Бразилии разбился пассажирский самолет, на борту было 62 человека

Авиакомпания сообщила, что ей пока ничего не известно о судьбе пассажиров и членов экипажа.

Самолет упал в сельской местности Виньедо. Он летел из Каскавела (штат Парана недалеко от границы с Парагваем и Аргентиной) в аэропорт Гуарульюс, сообщают бразильские СМИ.

❗️✈️💥🇧🇷 - #BREAKING: A plane has crashed in São Paulo, Brazil, claiming the lives of 70 people.



Initial reports suggest the aircraft was en route from Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).



Details about the victims are still unknown. According to eyewitness videos, the plane… pic.twitter.com/pK1sbUSG8h — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 9, 2024

Власти сообщают, что во время падения самолет зацепил несколько домов.