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ВИДЕО В Бразилии разбился пассажирский самолет, на борту было 62 человека

BBC News Русская служба
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BBC
Разбившийся самолет.
Разбившийся самолет. Фото: Ekrānuzņēmums

Недалеко от бразильского города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет авиакомпании Voepass. По заявлению авиакомпании, на борту лайнера ATR 72 находилось 62 человека, передает Русская Служба Би-би-си.

Авиакомпания сообщила, что ей пока ничего не известно о судьбе пассажиров и членов экипажа.

Самолет упал в сельской местности Виньедо. Он летел из Каскавела (штат Парана недалеко от границы с Парагваем и Аргентиной) в аэропорт Гуарульюс, сообщают бразильские СМИ.

Власти сообщают, что во время падения самолет зацепил несколько домов. 

BBC
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