Недалеко от бразильского города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет авиакомпании Voepass. По заявлению авиакомпании, на борту лайнера ATR 72 находилось 62 человека, передает Русская Служба Би-би-си.
ВИДЕО ⟩ В Бразилии разбился пассажирский самолет, на борту было 62 человека
Авиакомпания сообщила, что ей пока ничего не известно о судьбе пассажиров и членов экипажа.
Самолет упал в сельской местности Виньедо. Он летел из Каскавела (штат Парана недалеко от границы с Парагваем и Аргентиной) в аэропорт Гуарульюс, сообщают бразильские СМИ.
❗️✈️💥🇧🇷 - #BREAKING: A plane has crashed in São Paulo, Brazil, claiming the lives of 70 people.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 9, 2024
Initial reports suggest the aircraft was en route from Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).
Details about the victims are still unknown. According to eyewitness videos, the plane… pic.twitter.com/pK1sbUSG8h
Власти сообщают, что во время падения самолет зацепил несколько домов.
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