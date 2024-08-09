Миллионный тендер RMK: государственные деньги текут в банкетные залы

RMK, организация, занимающаяся управлением государственными лесами, решила вложить значительную сумму в услуги по проведению мероприятий. Эта сумма превышает международный лимит для социальных услуг, который составляет 750 000 евро, что заставляет задуматься, действительно ли такие расходы необходимы и оправданы.