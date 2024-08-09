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Миллионный тендер RMK: государственные деньги текут в банкетные залы

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Государственное лесное управление, Кургья.
Государственное лесное управление, Кургья. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

Центр управления государственными лесами (RMK) недавно объявил государственный тендер на услуги по организации мероприятий. Однако сумма тендера, которая составляет 1 200 000 евро, вызывает вопросы относительно целесообразности использования государственных средств.

Перевод: Каролийна Вертяева

RMK, организация, занимающаяся управлением государственными лесами, решила вложить значительную сумму в услуги по проведению мероприятий. Эта сумма превышает международный лимит для социальных услуг, который составляет 750 000 евро, что заставляет задуматься, действительно ли такие расходы необходимы и оправданы.

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