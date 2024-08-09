Центр управления государственными лесами (RMK) недавно объявил государственный тендер на услуги по организации мероприятий. Однако сумма тендера, которая составляет 1 200 000 евро, вызывает вопросы относительно целесообразности использования государственных средств.
Для подписчиков
Миллионный тендер RMK: государственные деньги текут в банкетные залы
Перевод: Каролийна Вертяева
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.