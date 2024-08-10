С 6 августа все, кому небезразлична война в Украине вне зависимости от взглядов и симпатий, следят за происходящим в Курской области, куда вошли регулярные части ВСУ. Встречается мнение, что Украина теперь, наконец, «напала на Россию», как ее пропаганда твердит с 2014 года. За всю войну такое происходит впервые, и цель интервенции пока неизвестна. Обе стороны по разным причинам уклоняются от прямых разъяснений.
Россия вечером того же дня рапортовала, что «террористы» отошли с потерями обратно, а наутро – что группа войск прикрытия границы Минобороны, входящая в состав войсковой группировки «Север», «не допустила прорыва вглубь территории РФ». Однако, согласно сообщениям российских военкоров, украинские войска в первый же день захватили около 10 малых населенных пунктов. Это удалось потому, что это была никакая не диверсионно-разведывательная группа, а полноценная общевойсковая бригада. Это была вынуждена признать даже российская сторона.
Раньше на территорию РФ то и дело прорывались соединения, которые называют себя легионом «Свобода России» и Русским Добровольческим Корпусом (РДК). Это были разовые акции, имевшие пропагандистские цели. Оппозиционные россияне, воюющие на стороне Украины, давали понять, что границы проницаемы, и вопрос только в численности войск и стратегии. То есть в понимании того, зачем это нужно и что дальше.
Переброска российских войск на харьковское направление весной 2024 года, вызванная судорожным стремлением РФ форсировать увязшую войну любой ценой, привела к тому, что граница оказалась, мягко говоря, не совсем на замке. Украине было грех этим не воспользоваться. Путин, спешно собравший 7 августа заседание совбеза, ни разу не произнес слово «вторжение», предпочитая термин «ситуация».
Это очень характерно для языка самоописания путинской России. Там уже давно наводнение, уносящее дома вместе с людьми, - это «подтопление», а взрыв, вызывающий обрушение подъезда в многоквартирном доме, - не более чем «хлопок» (с ударением на втором слоге). Чтобы «не сеять панику», россияне смотрят на лесной пожар, подступающий к порогу, и с остекленевшими глазами говорят: «Кажется, это возгорание».
Такой консенсус – не замечать очевидного, якобы сохраняя лицо, – вообще очень свойственен плутократическим режимам, прибегающим к популизму и насилию в отношении разных групп населения. Путин и его окружение продолжат врать даже тогда, когда ударный дрон влетит непосредственно на заседание совбеза и на мгновение зависнет, распознавая лидера нации среди притихшей челяди.
Впрочем, украинская сторона тоже не спешит с комментариями сложившейся «ситуации». Владимир Зеленский сказал о желательности давления на агрессора, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина доступными ей симметричными методами решает проблему создания санитарной зоны вдоль границы Украины и РФ. Цель – отодвинуть российскую артиллерию от государственной границы, поскольку ее нынешнее расположение позволяет беспрепятственно наносить удары по Украине с территории России.
Практически сразу аналитики заговорили о том, что в городе Суджа, который украинские силы окружили уже к вечеру 7 августа, находится транзитный хаб газопровода, по которому Россия качает газ в Венгрию и Словакию через Украину. Это могло означать, что украинская сторона хочет закрепиться в Судже с целью блокировки поставок газа. Однако договор о транзите и так прекращается в конце этого года, и попытки лоббировать продление контракта вряд ли могут повлиять на 25-процентную потерю выручки российских газовых монополистов.
8 августа украинские войска вели бои в направлениях Льгова и Рыльска. Именно там была в ночь на 9 августа уничтожена колонна российской техники с живой силой. Автора видео, которое начало гулять по соцсетям, вскоре задержали российские силовики. Кошмарить население – это то немногое, что они делают относительно хорошо. К вечеру 9 августа без света остался город Курчатов в 37 км западнее Курска. Это спутник областного центра, основанный в 1960-е годы в связи со строительством атомной электростанции.
Курчатовская станция – более вероятная цель прорыва украинской армии, чем газопровод в Судже. Захват станции может помочь Украине договориться с агрессором об освобождении оккупированной Запорожской АЭС. Однако политический смысл происходящего, конечно, намного существеннее, чем перспектива обмена атомными объектами. Кремль демонстрирует сейчас всему миру, что может функционировать лишь в условиях полной безнаказанности. Любые встречные риски вызывают ступор.
Четверть века российский режим доказывает, что ему все нипочем. «Фартовый» - так привыкли говорить о Путине, выжимающем по встречке максимум: другие все равно не выдержат и свернут. Так в прошлом году сдулся, пожух и страшно погиб Евгений Пригожин, казавшийся реальной угрозой. Его бывшие головорезы теперь должны подтянуться из Африки на помощь чеченскому спецназу «Ахмат», который стоит на страже Курской области. Они вместе будут проклинать фирму, укравшую деньги, которые были выделены в прошлом году на строительство укреплений.
Войдя на территорию РФ, взяв в плен какое-то число военных, спалив колонну техники, тупо ехавшей в обстреливаемом районе по шоссе, Украина рассчитывает не только и даже не столько на захват АЭС. Это было бы чистым везением, удавшейся авантюрой. Скорее, люди на территориях, куда заходит ВСУ, своим смятением и полной незащищенностью от войны демонстрируют другим россиянам, что война – реальна. Она сегодня там, а завтра – здесь.
«Курск его породил, Курск его и убьет», - бросил 7 августа в своем YouTube-канале Александр Невзоров. Бывшее доверенное лицо Путина, объявленное им в розыск, припомнило, как летом 2000 года новоиспеченный и всего-то 47-летний президент РФ пожертвовал моряками атомной подлодки «Курск», чтобы в ее секретных узлах невзначай не покопались иностранные спасатели. А сегодня визионеры вовсю заговорили о Курской Народной Республике (КНР?!), которая перетянет на свою территорию часть армии и станет хотя бы российским аналогом Тайваня.
В то же время реальность такова, что Украина сделала самую рискованную, если не отчаянную ставку в этой войне. Выигрыш пока скорее символический. Давид показал Голиафу, что у того все не здорово с защитой причинного места, но пока тянет с раскрытием своих планов и намекает на готовность к переговорам. Это еще больше повышает риски, учитывая, что Россию любые переговоры привыкла расценивать как доказательство слабости противоположной стороны. Если же речь о переговорах не идет, как говорил Андрей Ермак, то Украина действует в логике психической атаки. И не нам судить, высока ли ее цена.
Сейчас мы внутри длящейся истории. Власти Курской и соседних областей ввели этим утром режим «контртеррористической операции» (КТО). Хотя жители Белгородской области пока радуются, что ВСУ зашли не к ним, а Курской - изумлены тем, что президент пообещал выдать по 100 евро семьям, пострадавшим от военных действий. КТО - это преддверие военного положения, за которым следует признание Россией того факта, что война идет на ее территррии.