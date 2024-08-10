Курчатовская станция – более вероятная цель прорыва украинской армии, чем газопровод в Судже. Захват станции может помочь Украине договориться с агрессором об освобождении оккупированной Запорожской АЭС. Однако политический смысл происходящего, конечно, намного существеннее, чем перспектива обмена атомными объектами. Кремль демонстрирует сейчас всему миру, что может функционировать лишь в условиях полной безнаказанности. Любые встречные риски вызывают ступор.

Четверть века российский режим доказывает, что ему все нипочем. «Фартовый» - так привыкли говорить о Путине, выжимающем по встречке максимум: другие все равно не выдержат и свернут. Так в прошлом году сдулся, пожух и страшно погиб Евгений Пригожин, казавшийся реальной угрозой. Его бывшие головорезы теперь должны подтянуться из Африки на помощь чеченскому спецназу «Ахмат», который стоит на страже Курской области. Они вместе будут проклинать фирму, укравшую деньги, которые были выделены в прошлом году на строительство укреплений.

Плакальщица на 40 дней со дня смерти Евгения Пригожина у его сихийного мемориала в Москве. 1 октября 2023. Фото: ANTON VAGANOV/REUTERS

Войдя на территорию РФ, взяв в плен какое-то число военных, спалив колонну техники, тупо ехавшей в обстреливаемом районе по шоссе, Украина рассчитывает не только и даже не столько на захват АЭС. Это было бы чистым везением, удавшейся авантюрой. Скорее, люди на территориях, куда заходит ВСУ, своим смятением и полной незащищенностью от войны демонстрируют другим россиянам, что война – реальна. Она сегодня там, а завтра – здесь.