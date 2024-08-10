«ВСУ унизили армию РФ». Что пишут СМИ об операции в Курске

FAZ: на ситуацию в Донбассе операция под Курском не влияет

В похожем ключе тему комментирует и немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Хотя украинское наступление вскрыло беспорядок в рядах российской армии, на критическую ситуацию в Донбассе оно не влияет, пишет газета.

«В то время, как ВСУ своим продвижением в Курской области, выставляет российскую армию в плохом свете, Украина все еще испытывает большие проблемы на востоке страны. В Донбассе, в нескольких местах, российские войска наступают медленно, но уверенно. Происходящее в Курской области не заставит российскую армию отказаться от превосходства на большом театре военных действий. Через какое-то время, когда россияне добьются очередного важного успеха на фронте на востоке, где идут тяжелые бои, внимание снова будет возвращено туда (…)», - пишет издание.

«По крайней мере, одно это наступление сделало очевидным: даже после того, как открытые конфликты в российской армии, самым драматичным проявлением которых стал мятеж Пригожина в 2023 году, были приглушены, трения там продолжаются. Российские энтузиасты войны теперь вопрошают, кто ответственен за то, что украинцам удалось осуществить это внезапное нападение. И снова, как и после предыдущих украинских успехов, они жалуются на коррупцию и некомпетентность Минобороны в Москве», - продолжает FAZ.

La Repubblica: риски и ресурсы для ВСУ