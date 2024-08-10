В Хельсинки, в районе Тёёлё, произошел взрыв, сообщает Yle со ссылкой на спасательную службу города Хельсинки.
В Хельсинки прогремел взрыв: пострадали два строителя
Инцидент связан с буровзрывными работами на строительной площадке больницы Лааксо.
По данным спасательной службы, в результате аварии пострадали два работника стройплощадки. Они были доставлены в больницу для дальнейшего обследования.
Взрывом также отбросило камни на близлежащие улицы, и несколько автомобилей были повреждены.
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