Хорошая новость для жителей южной Эстонии: представительство популярной торговой сети увеличится вдвое

Больше вдохновения и товаров для покупки на месте

«Большая часть нового пункта будет отведена под зал экспозиции, где клиенты смогут получить еще больше вдохновения для обустройства дома. Зал экспозиции создан дизайнерами интерьера IKEA в соответствии с тем, как живут люди в Эстонии, с какими проблемами они сталкиваются и о чем мечтают. Клиенты также смогут ознакомиться с самыми актуальными решениями для обустройства дома», - говорит Пыдер.

Все доступные в стране услуги будут также предоставляться в Тарту, например, доставка на дом, сборка, замеры, финансирование, установка мебели, дизайн интерьера для индивидуальных и бизнес-клиентов и т. д.

Более того, теперь на месте будет доступно около 300 товаров, которые можно будет купить без предварительного заказа. Среди них: домашние органайзеры и аксессуары, посуда и игрушки.

Сниженные цены и уцененные товары теперь и в Тарту

В пункте IKEA Тарту также появится новая торговая зона - As-I. Те, кто был в магазине IKEA в Таллинне, наверняка знают зону уцененных товаров и продаж товаров со скидкой. Здесь можно приобрести товары по сниженной цене. Это те товары, которые были возвращены, использовались в зале экспозиции и которые не могут быть отправлены обратно на склад.

Пункт планирования и заказа товаров IKEA, площадью около 2000 м2 будет расположен по адресу Рянирахну-теэ, 21, в районе торгового парка «Лыунакескус». До 29 августа текущий пункт заказа IKEA в Тарту будет работать в обычном режиме.