Хорошая новость для жителей южной Эстонии: представительство популярной торговой сети увеличится вдвое

Прошлой осенью было объявлено о расширении IKEA в Эстонии, а теперь стало известно, что обновленный пункт планирования и заказа товаров в Тарту откроет двери уже 29 августа. Торговое представительство будет в два раза больше предыдущего.
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Цель расширения - предложить еще более удобную и поддержку для планирования и заказа решений для дома, которые будут адаптированы под индивидуальные размеры и потребности покупателей.
Расширенный пункт планирования и заказа IKEA в Тарту станет в два раза больше, а возможности планирования мебели станет еще удобнее. Для получения профессиональной помощи или ответов на вопросы по планированию кухни, клиенты компании смогут обратиться к специалистам по планированию на любом этапе своего процесса, записавшись на бесплатную консультацию.
«Для другой мебели, например, шкафов или решений для дома, можно прийти на место. Если у клиента есть точное видение, можно воспользоваться компьютерами для самостоятельного планирования или попросить помощь у сотрудников IKEA», - говорит руководитель IKEA Эстония Марко Пыдер.
Он объясняет, как это будет выглядеть на практике: клиент, которому нужна новая кухня, сможет забронировать визит в IKEA в Тарту, и сотрудники бесплатно помогут спланировать мебель и заказать ее, а клиент сможет забрать заказ в пункте планирования и заказа товаров IKEA.
Те, кто хочет спланировать шкаф, мебель для спальни, диван или ванную комнату, могут прийти в IKEA Тарту в рабочее время и использовать компьютеры для самостоятельного планирования или с поддержкой сотрудников IKEA. Полный ассортимент товаров для дома IKEA будет доступен через интернет-магазин. Для получения и возврата заказов будет специально выделенная для этого зона.
Больше вдохновения и товаров для покупки на месте
«Большая часть нового пункта будет отведена под зал экспозиции, где клиенты смогут получить еще больше вдохновения для обустройства дома. Зал экспозиции создан дизайнерами интерьера IKEA в соответствии с тем, как живут люди в Эстонии, с какими проблемами они сталкиваются и о чем мечтают. Клиенты также смогут ознакомиться с самыми актуальными решениями для обустройства дома», - говорит Пыдер.
Все доступные в стране услуги будут также предоставляться в Тарту, например, доставка на дом, сборка, замеры, финансирование, установка мебели, дизайн интерьера для индивидуальных и бизнес-клиентов и т. д.
Более того, теперь на месте будет доступно около 300 товаров, которые можно будет купить без предварительного заказа. Среди них: домашние органайзеры и аксессуары, посуда и игрушки.
Сниженные цены и уцененные товары теперь и в Тарту
В пункте IKEA Тарту также появится новая торговая зона - As-I. Те, кто был в магазине IKEA в Таллинне, наверняка знают зону уцененных товаров и продаж товаров со скидкой. Здесь можно приобрести товары по сниженной цене. Это те товары, которые были возвращены, использовались в зале экспозиции и которые не могут быть отправлены обратно на склад.
Пункт планирования и заказа товаров IKEA, площадью около 2000 м2 будет расположен по адресу Рянирахну-теэ, 21, в районе торгового парка «Лыунакескус». До 29 августа текущий пункт заказа IKEA в Тарту будет работать в обычном режиме.