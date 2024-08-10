В аэропорту найдено тело женщины. Обстоятельства ее смерти неясны

Пожарная служба Чикаго сообщила, что в 7:45 утра по местному времени им поступил вызов в аэропорт, где в конвейерной системе, используемой для перемещения багажа, застряла женщина.

Представитель пожарной службы сказал, что женщина действительно застряла в системе. Он отметил, что погибшей было 57 лет, но не назвал ее имени.

Спасатели указывают, что комната обработки багажа, где было найдено тело, недоступна для посетителей - неясно, как погибшая туда попала и как застряла. Установлено, что она не является сотрудницей аэропорта.

Расследование дела взяла на себя полиция. Полиция Чикаго сообщила, что женщина была найдена без признаков жизни.

Первоначально в полиции заявили, что женщину нашли ночью, в 2:27, что вызвало недоумение относительно того, почему пожарные прибыли только через пять часов.

После разговора с полицией представитель спасателей сообщил, что на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина входит в отдел обработки багажа в 2:27 ночи.

Полиция в отдельном заявлении подтвердила, что женщина вошла в помещение ночью и была найдена только в 7:30 утра. На видео она только входит, поэтому неизвестно, что с ней произошло.