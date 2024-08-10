Ежегодно в Эстонии пропадают тысячи человек. Многие делают это по собственному желанию

В Департамент полиции и погранохраны (PPA) каждый день поступает в среднем десять сообщений о пропавших людях. Большую часть из них находят быстро, некоторые - пропавшие по собственному желанию. К сожалению, на их поиски тратятся ресурсы PPA, а также это приносит душевную боль их близким.

По словам руководителя службы оперативного информирования Лыунаской префектуры Оттомара Вирка, за такими исчезновениями стоят очень жизненные причины. «Исчезновения в целом часто связаны с социальными проблемами. В таких случаях человеческие отношения часто становятся проблемой номер один», - сказал Вирк. Иногда для людей с запутанными отношениями мотивом для исчезновения становятся желание мести, усталость от отношений или определенный страх перед тем, что ждет впереди.

Однако наибольшую боль близким причиняет неизвестность – незнание, все ли с человеком в порядке. Мотивом мести может быть желание намеренно причинить боль и беспокойство близким. Иногда люди просто не осознают, какие последствия может иметь их исчезновение, если они оставляют своих близких в неведении.