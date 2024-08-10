ИССЛЕДОВАНИЕ Зачастую мужчины попадают на руководящие должности случайно, а женщинам приходится доказывать свою компетентность

Аналитический центр Praxis изучил, как женщины и мужчины становятся руководителями высшего звена в Эстонии, есть ли различия в их карьерных путях и с какими препятствиями они сталкиваются из-за своего пола. Интервью с руководителями показали, что мужчины приходят к руководящей должности случайно или благодаря своим связям, в то время как женщинам приходится постоянно доказывать свою компетентность, как путем подачи заявок на желаемые должности, так и путем постоянного самосовершенствования. С исследованием можно ознакомиться на сайте проекта Power.

«В то время как женщины становятся руководителями высшего звена, проходя многоступенчатые конкурсы, мужчин приглашают претендовать на руководящую должность, и, как правило, им не приходится подавать заявку. А если и приходится, то это формальность - победитель известен заранее, - объясняет Маарья Тинн, аналитик Praxis и один из авторов исследования. - Предложения занять руководящую должность мужчинам поступают из социальных сетей, которые сознательно используются для продвижения их карьеры. Такие сети, как правило, недоступны для женщин, хотя бы потому, что большая часть активности происходит вне работы, когда женщины связаны семейными обязанностями. Кроме того, мы убедились, что женщины, как правило, не знают, что именно в таких сетях распределяются лидерские позиции».

Опрос наглядно показал, что для женщины-руководителя высшего звена семейные обязанности остаются препятствием для карьерного роста, в то время как для мужчины-руководителя дом - это место для отдыха. Истории руководителей отражали традиционные гендерные роли, но были и примеры, когда партнер женщины был готов взять на себя основные семейные обязанности, включая уход за маленькими детьми. Эти примеры относились исключительно к возрастной группе 30+, самой молодой части выборки.

«Поскольку в Эстонии до сих пор считается, что руководитель высшего звена - это мужчина, и мы видим, что существует множество препятствий для женщин на пути к вершине управленческих структур, предстоит еще много работы, чтобы изменить устаревшее и неравное мышление, - говорит руководитель отдела политики гендерного равенства Praxis Мари-Лийс Сеппер. - Ключевую роль в этом должны сыграть предприятия и организации государственного сектора. При подборе руководителей необходимо обеспечить равные возможности для женщин и мужчин. Возможности равны, когда конкурсы и отбор прозрачны и справедливы. Если руководитель найден без конкурса, необходимо привлекать и женщин, поскольку в Эстонии много высокообразованных, способных женщин».