В пятницу, 9 августа в Ласнамяэ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист.
В Ласнамяэ пожилая женщина сбила велоспедиста
ДТП произошло в 18:27 произошло на улице Линнамяэ теэ, 45, когда 68-летняя женщина на автомобиле Hyundai I20 сбила 26-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на велосипеде.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, велосипедиста доставили в больницу.
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