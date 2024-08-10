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В Ласнамяэ пожилая женщина сбила велоспедиста

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Madis Veltman

В пятницу, 9 августа в Ласнамяэ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист. 

ДТП произошло в 18:27 произошло на улице Линнамяэ теэ, 45, когда 68-летняя женщина на автомобиле Hyundai I20 сбила 26-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на велосипеде.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, велосипедиста доставили в больницу.

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