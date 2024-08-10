Преподаватель ТУ Простая математика: нынешняя пенсионная система рушится

Где долгосрочная перспектива? Ее нет! Что мешает семьям иметь столько детей, сколько они хотят? Откуда берутся мнения, что иметь ребенка - это всего лишь сладкое эгоистичное желание? Однако различные анализы экспертов в области банковского дела, экономики и геополитики подтверждают, что низкая рождаемость угрожает будущему всех нас - бездетных, богатых, пенсионеров, студентов, трудолюбивых людей, политиков, успешных бизнесменов и женщин (список можно продолжать). Относительно безопасный мир, к которому мы привыкли, где все, что мы хотели, было у нас под рукой, просто рушится. Признаки этого уже налицо, отмечает Питер Зейхан. В ситуации, когда падение грозит всем, выигрывает тот, кто падает медленнее. Вот почему те общества, те экономики, где выше рождаемость, где пирамида населения более сбалансирована, менее уязвимы. Если люди не рождаются, экономика рушится, несмотря на инновации, стартапы и прочие усилия.